Savarino tem futuro incerto e ainda pode sair do Botafogo

Glorioso vê saída como necessária para redução da folha salarial
Em crise financeira, o Botafogo não garante a permanência de Savarino para 2026. Afinal, mesmo com a desistência do Fluminense no negócio que envolvia uma compensação financeira e a ida de Wallace Davi para General Severiano, o Glorioso considera negociar o camisa 10. Dessa forma, aguarda novas propostas.

O Fluminense desistiu da contratação de Savarino por causa da demora por uma resposta. O Tricolor já tinha acerto com o Botafogo sobre a negociação, mas faltava o “sim” do venezuelano. Contudo, ele demorou toda a semana e deu sinais de falta de interesse. Isso, aliás, frustrou os planos do Botafogo.

O Botafogo passa por um momento de recuperação financeira. Com dívidas e um transfer ban para derrubar, o Glorioso tenta arrecadar dinheiro e oxigenar a folha salarial — o que inclui a saída de jogadores de vencimentos altos, como Savarino. Recentemente, Marlon Freitas acertou com o Palmeiras. E mais nomes podem sair, como Artur e Arthur Cabral.

De um lado, o Botafogo entende que a saída de Savarino é necessária. Contudo, deixa a decisão nas mãos do jogador. O venezuelano, aliás, não deseja sair do Rio de Janeiro. Recentemente, o camisa 10 recusou São Paulo, Corinthians e Grêmio justamente por causa da adaptação da família à cidade.

