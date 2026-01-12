Savarino tem futuro incerto e ainda pode sair do Botafogo

Em crise financeira, o Botafogo não garante a permanência de Savarino para 2026. Afinal, mesmo com a desistência do Fluminense no negócio que envolvia uma compensação financeira e a ida de Wallace Davi para General Severiano, o Glorioso considera negociar o camisa 10. Dessa forma, aguarda novas propostas.

O Fluminense desistiu da contratação de Savarino por causa da demora por uma resposta. O Tricolor já tinha acerto com o Botafogo sobre a negociação, mas faltava o “sim” do venezuelano. Contudo, ele demorou toda a semana e deu sinais de falta de interesse. Isso, aliás, frustrou os planos do Botafogo.