São Paulo oficializa retorno do zagueiro Matheus Dória

Defensor estava no Atlas, do México, e volta ao Tricolor sem custos
O São Paulo oficializou nesta segunda-feira (12) a contratação do zagueiro Matheus Dória. O defensor de 31 anos estava no Atlas (México) e chega para a sua segunda passagem pelo Tricolor. O contrato do jogador tem duração de dois anos (portanto, até o fim de 2027), com opção de renovação por mais uma temporada.

O São Paulo ficará com 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% pertencem ao próprio jogador. Vale destacar que o Tricolor não pagou nada pela transferência do atleta, que conseguiu liberação junto aos mexicanos para retornar ao Brasil antes do fim do contrato – com duração até o meio de 2027.

“Estou muito feliz de poder voltar para o São Paulo. Sinto como se fosse uma volta para casa mesmo. Agradeço pelo apoio que recebi da torcida pelas redes sociais, e também pelo carinho em 2015 na minha primeira passagem. Vou trabalhar muito para ajudar o clube”, afirmou o jogador no anúncio.

A primeira passagem de Dória pelo São Paulo aconteceu em 2015. À época, o jogador atuou emprestado pelo Olympique de Marselha (França) e vestiu a camisa tricolor em 18 jogos, com dois gols marcados.

Casares exalta chegada de Dória ao São Paulo

O presidente Julio Casares exaltou a chegada de Dória e afirmou que o clube segue buscando outros reforços: “A chegada do Dória, um zagueiro canhoto, supre uma necessidade que tínhamos no elenco para a nossa defesa. Em uma temporada com muitos jogos próximos uns dos outros, esta contratação vai nos ajudar muito. Não estamos parados. O nosso trabalho segue com foco total no que o time precisa”, disse o dirigente.

Curiosamente, o anúncio de Dória e a declaração de Casares vêm um dia depois do técnico Hernán Crespo cobrar a direção do clube por contratações em meio à crise institucional que o São Paulo atravessa. “Falo com a diretoria que precisamos de reforços. Foram embora muitos jogadores e com poucos atletas não podemos enfrentar toda a temporada. A diretoria sabe, está trabalhando nisso. Temos que, nas nossas possibilidades, tentar reforços para ajudar o time”, disse o argentino.

Dória é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. Além do zagueiro, o Tricolor contratou o goleiro Carlos Coronel, vindo do New York Red Bull (Estados Unidos) e o meio-campista Danielzinho, ex-Mirassol. Ambos chegaram ao Tricolor sem custos, assim como Dória. Não se trata de uma coincidência. Com dificuldades financeiras, o clube busca jogadores que possam desembarcar no Morumbis sem comprometer os cofres.

Revelado pelo Botafogo, Dória construiu a maior parte da carreira no exterior. O atleta passou por Granada (Espanha), Olympique de Marselha (França), Yeni Malatyaspor (Turquia), Santos Laguna e Atlas (ambos do México) antes de retornar ao Brasil.

 

