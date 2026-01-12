Rodrygo Goes ganha homenagem de Gabriella Lenzi e romance sai do bastidor

Casou já viajou junto, passou férias no Brasil e estão cada vez mais inseridos na rotina um do outro, com idas da modelo a jogos do Real Madrid

O romance entre Rodrygo Goes , o último dos solteiros, e a modelo Gabriella Lenzi parece cada vez mais sério. O casal passou férias em Pernambuco, viajou junto para Arábia Saudita durante a Supercopa da Espanha e teve a relação exposta após uma homenagem pública feita pela influenciadora ao atacante do Real Madrid nas redes sociais.

A aproximação começou pouco tempo depois do fim do namoro do jogador com Bruna Rotta, com quem chegou a viver por um período na Espanha. Desde então, os dois não se desgrudaram e passaram a dividir viagens, além de participações em eventos. Não há confirmação oficial, mas os sinais de convivência estão cada vez mais frequentes.

Gabriella acompanhou o jogador na viagem à Arábia Saudita para final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no King Abdullah Sports City. Enquanto o atacante seguia a rotina de concentração, a modelo aproveitou para passear e conhecer pontos turísticos. Antes disso, ela já havia compartilhado detalhes do voo em classe executiva.

Aniversário de Rodrygo Goes

O atacante completou 25 anos na última sexta-feira, mesma data que marcou o primeiro post público da modelo direcionada ao jogador. Em uma foto ao lado dele, Gabriella deixou uma mensagem de aniversário.

“Feliz vida, Rodrygo. Que Deus te abençoe grandemente, te guarde e te proteja em cada passo. Você faz acontecer. Este ano é todo seu. Feliz aniversário!”, escreveu.