Rodrygo Goes ganha homenagem de Gabriella Lenzi e romance sai do bastidor

Rodrygo Goes ganha homenagem de Gabriella Lenzi e romance sai do bastidorCasou já viajou junto, passou férias no Brasil e estão cada vez mais inseridos na rotina um do outro, com idas da modelo a jogos do Real Madrid
O romance entre Rodrygo Goes, o último dos solteiros, e a modelo Gabriella Lenzi parece cada vez mais sério. O casal passou férias em Pernambuco, viajou junto para Arábia Saudita durante a Supercopa da Espanha e teve a relação exposta após uma homenagem pública feita pela influenciadora ao atacante do Real Madrid nas redes sociais.
A aproximação começou pouco tempo depois do fim do namoro do jogador com Bruna Rotta, com quem chegou a viver por um período na Espanha. Desde então, os dois não se desgrudaram e passaram a dividir viagens, além de participações em eventos. Não há confirmação oficial, mas os sinais de convivência estão cada vez mais frequentes.
Gabriella acompanhou o jogador na viagem à Arábia Saudita para final da Supercopa da Espanha, contra o Barcelona, no King Abdullah Sports City. Enquanto o atacante seguia a rotina de concentração, a modelo aproveitou para passear e conhecer pontos turísticos. Antes disso, ela já havia compartilhado detalhes do voo em classe executiva.
Aniversário de Rodrygo Goes
O atacante completou 25 anos na última sexta-feira, mesma data que marcou o primeiro post público da modelo direcionada ao jogador. Em uma foto ao lado dele, Gabriella deixou uma mensagem de aniversário.
“Feliz vida, Rodrygo. Que Deus te abençoe grandemente, te guarde e te proteja em cada passo. Você faz acontecer. Este ano é todo seu. Feliz aniversário!”, escreveu.
Já no domingo (11), Gabriella voltou a reforçar a proximidade com a rotina do jogador. Ela publicou fotos assistindo à decisão do Real Madrid no estádio Al-Jawhara, em Jeddah: “Super Copa ⚽️”, escreveu na legenda.
Viagens e flagras juntos
Dias antes, os dois passaram juntos o fim do ano em Pernambuco. Eles evitaram posar lado a lado nos registros, mas participaram das mesmas festas com o mesmo grupo de amigos. O jogador retornou à Espanha antes do réveillon, enquanto Gabriella permaneceu no Nordeste.
Um dos primeiros registros mais evidentes de romance ocorreu no fim de outubro, quando os dois compareceram ao “HalloVini”, festa de Halloween organizada por Vini Jr. e Virginia Fonseca. As fantasias escolhidas chamaram atenção por estarem combinando.
Desde então, a modelo também tem marcado presença constante em jogos do Real Madrid, inclusive em partidas importantes, como o clássico contra o Barcelona. Ela também passou a frequentar o camarote das esposas e namoradas de atletas.
O jogador se destacava como o último dos solteiros entre os brasileiros do elenco merengue. Éder Militão é casado com Tainá Militão, Vini Jr. namora Virginia Fonseca, e Endrick, emprestado ao Lyon, vive com a modelo Gabriely Miranda.
