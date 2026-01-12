Internacional tem curto prazo para manter herói da primeira vitória no ano

Contrato do atacante com o Colorado expira em menos de um mês. No único acordo até aqui está previsto uma renovação automática por três anos / Crédito: Jogada 10

O Internacional precisará comunicar uma decisão importante em menos de um mês. Isso porque, o contrato do jovem atacante Diego Coser, protagonista na vitória do Colorado sobre o Novo Hamburgo vai expira no dia 31 de janeiro. Deste modo, há um período de cerca de 19 dias para expor sua definição. No único vínculo firmado entre as partes até aqui, há uma cláusula de ampliação automática do acordo por três anos, mas depende da sinalização e fazer valer sua preferência. O Inter até apontou o desejo em estander o contrato, mas com uma duração â princípio menor de vigência. O triunfo sobre o Novo Hamburgo por 2 a 1, no Beira-Rio, fez o jovem jogador ganhar os holofotes e essa indefinição virar destaque. Afinal, ele foi o autor do gol da virada na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

Caso o Internacional opte em ampliar o vínculo, consequentemente irá adquirir mais 10% dos direitos econômicos do jogador por uma quantia baixa no futebol. No cenário atual, a divisão do passe é de 70% pertencente ao Colorado, 20% sendo da Chapeconse, seu clube formador e Diego detém os 10% restantes. Próximos passos do planejamento do Internacional Ao dar uma resposta positiva, o promissor atacante deve receber pelo menos mais duas oportunidades para provar que tem competência para permanecer no Inter. O planejamento da diretoria e da nova comissão técnica é utilizar uma equipe alternativa. No caso, ainda nos compromissos contra o Monsoon e o Ypiranga nos dias 15 e 18 respectivamente, e ambos fora de casa. Posteriormente a isso, a tendência é de que o Internacional promova a estreia da maioria de suas principais peças na temporada no duelo contra o Inter, de Santa Maria. Esta partida ocorrerá no Beira-Rio. Neste intervalo, a diretoria e a comissão técnica do Colorado devem chegar a uma decisão sobre o destino de Diego Coser.