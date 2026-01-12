Fluminense x Referência (Copinha): onde assistir

Moleques de Xerém buscam o hexacampeonato na maior competição de base do país

Na fase de grupos, o Fluminense conquistou três vitórias, somou nove pontos e teve 100% de aproveitamento. Primeiro carioca a avançar, o Tricolor, se vencer, enfrenta o vencedor do jogo entre Ituano-SP e Água Santa-SP, que duelam no mesmo dia, às 11h, no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes (SP). Caso haja empate, a decisão vai aos pênaltis.

Líder do Grupo 25 com 100% de aproveitamento, o Fluminense dá um novo passo rumo ao hexacampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dessa forma, os Moleques de Xerém enfrentam o Referência-SP, nesta terça-feira (13), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da CazéTV (YouTube).

Como chegam Fluminense e Referência-SP

O Fluminense teve uma campanha dominante na fase de grupos. Afinal, venceu todos os três jogos e liderou o Grupo 25 com nove pontos e 100% de aproveitamento. Além disso, teve o melhor ataque da chave com cinco gols marcados e apenas um sofrido. Vale lembrar que os Moleques de Xerém garantiram a classificação à segunda fase de forma antecipada.

Já o Referência-SP, por sua vez, passou em segundo lugar no Grupo 26. O time paulista venceu um jogo, empatou mais um e perdeu outro. Dessa forma, somou quatro pontos e conseguiu classificar para a segunda fase da Copinha. Agora, a equipe paulista terá o maior desafio da sua temporada e busca uma classificação histórica contra uma das melhores bases do país.

