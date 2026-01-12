Fluminense recusa ceder base e negócio por Hulk volta a travar

Fluminense recusa ceder base e negócio por Hulk volta a travarTricolor aceitou multa para jogos e despedida na Arena MRV, mas recusou envolver joias de Xerém no acordo
A novela envolvendo a transferência de Hulk para o Fluminense ganhou mais um capítulo dramático e de estagnação nesta segunda-feira (12). Embora as partes tivessem se aproximado de um desfecho positivo durante a tarde, a diretoria tricolor travou as conversas ao recusar uma exigência específica do Atlético: o repasse de percentuais econômicos de joias das categorias de base de Xerém.
As informações do portal “ge” apontam que o Galo colocou três condições na mesa para liberar o ídolo. O Fluminense aceitou duas delas prontamente. A primeira cláusula impede que Hulk enfrente o Atlético em 2026, independentemente da competição, a menos que o clube carioca pague uma multa estipulada. Ou seja, o atacante só entraria em campo contra o ex-clube mediante compensação financeira. A segunda condição aceita envolve uma homenagem futura: os clubes acordaram a realização de um jogo de despedida na Arena MRV quando o atleta decidir se aposentar, vestindo a camisa alvinegra. O entrave surgiu justamente no terceiro ponto, considerado o mais complexo, que envolvia o patrimônio futuro do Fluminense.
Detalhes da oferta e obsessão pela Libertadores
O Fluminense insiste na contratação do veterano há semanas e desenhou uma proposta de contrato válida até o final de 2027, sem cláusula de renovação automática. A oferta tricolor prevê um salário fixo somado a parcelas variáveis, que dependem de metas esportivas e ações de marketing. Inicialmente, o Atlético recusou as investidas e exigiu o pagamento integral da multa rescisória de R$ 60 milhões. Mesmo após a advogada de Hulk, Marisa Alija, dar as tratativas por encerradas, as diretorias mantêm o diálogo aberto.
O clube das Laranjeiras projeta Hulk como titular absoluto e a grande estrela para o retorno da equipe à Conmebol Libertadores. O título continental representa a única taça de expressão que falta no currículo do jogador no futebol brasileiro. Desde que retornou ao Brasil em 2021, Hulk construiu uma idolatria sólida em Belo Horizonte, onde conquistou oito títulos, incluindo um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Prestes a completar 40 anos em julho, ele soma 287 partidas, 135 gols e 52 assistências com a camisa atleticana.
