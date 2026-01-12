Fluminense recusa ceder base e negócio por Hulk volta a travar

A novela envolvendo a transferência de Hulk para o Fluminense ganhou mais um capítulo dramático e de estagnação nesta segunda-feira (12). Embora as partes tivessem se aproximado de um desfecho positivo durante a tarde, a diretoria tricolor travou as conversas ao recusar uma exigência específica do Atlético: o repasse de percentuais econômicos de joias das categorias de base de Xerém.

As informações do portal “ge” apontam que o Galo colocou três condições na mesa para liberar o ídolo. O Fluminense aceitou duas delas prontamente. A primeira cláusula impede que Hulk enfrente o Atlético em 2026, independentemente da competição, a menos que o clube carioca pague uma multa estipulada. Ou seja, o atacante só entraria em campo contra o ex-clube mediante compensação financeira. A segunda condição aceita envolve uma homenagem futura: os clubes acordaram a realização de um jogo de despedida na Arena MRV quando o atleta decidir se aposentar, vestindo a camisa alvinegra. O entrave surgiu justamente no terceiro ponto, considerado o mais complexo, que envolvia o patrimônio futuro do Fluminense.