Corinthians oficializa Gabriel Paulista e busca mais reforços após fim do transfer ban

Timão busca jogadores sem custo para montar o elenco dessa temporada / Crédito: Jogada 10

Com o fim do transfer ban na Fifa, o Corinthians se movimenta com maior velocidade no mercado da bola em busca de reforços. Na noite do último domingo (11), por exemplo, o Timão anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos. O jogador é o primeiro reforço do clube para 2026. O defensor rescindiu seu vínculo com o Besiktas (Turquia) na última semana e chega ao Parque São Jorge sem custos. O atleta realizou exames médicos e testes físicos no domingo e assinou com o Timão por duas temporadas.

Vale destacar que, para acertar com o Corinthians, Gabriel Paulista, que é corintiano assumido, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas. O atleta também fez concessões para defender o Alvinegro. Embora o departamento de futebol não planejasse reforços para a defesa nesta janela, a diretoria identificou a possibilidade de negociação e avançou nas conversas. Atualmente, Dorival Júnior trabalha com Gustavo Henrique, André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca no setor. Félix Torres, por sua vez, deve seguir por empréstimo ao Internacional. Mais reforços: Corinthians tem acordo com o Matheus Pereira e lateral direito na mira Além de Gabriel Paulista, o Corinthians já tem a contratação do meio-campista Matheus Pereira engatilhada. O jogador de 27 anos é formado no próprio Corinthians, mas defendeu clubes europeus como Juventus, Empoli (ambos na Itália), Bordeaux (França) e Barcelona B e Eibar (os dois na Espanha). Em 2025, o atleta atuou pelo Fortaleza. Embora o técnico Dorival Júnior não tenha comentado a chegada do jogador na coletiva após a vitória do Timão sobre a Ponte Preta, por não haver confirmação da contratação, Matheus Pereira já está em São Paulo para a realização de exames médicos. O jogador acertou com o Corinthians por empréstimo de um ano com opção de compra. Os valores da negociação não são conhecidos.