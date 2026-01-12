Calendário faz Vojvoda planejar rodízio no elenco do Santos

Para isso, o técnico pretende realizar um rodízio neste começo de ano. As principais preocupações de Vojvoda são o clima do verão brasileiro e a sequência de jogos. Até o fim de semana do dia 15 de fevereiro, por exemplo, quando encerra a fase de classificação do Campeonato Paulista, o Peixe não terá nenhuma semana livre para treinar, com partidas nos meios e finais de semana.

Além de lidar com a ausência de Neymar, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e a busca por resultados neste Paulistão, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem mais um desafio no comando do Santos neste início de temporada. Graças à pré-temporada curta, o argentino precisará administrar a condição física do elenco nos primeiros jogos do ano.

O técnico, no entanto, deseja rodar a equipe sem prejudicar a estrutura do time: “Penso nesse rodízio, mas primeiro penso em manter uma estrutura que sustente essas mudanças. Temos jogo a cada três ou quatro dias, com temperatura alta. O planejamento vai ter que ser de acordo com isso. Considero que pode ser importante rodar o time”, revelou o técnico na coletiva após vitória do Santos sobre o Novorizontino por 2 a 1.

Vojvoda tem retornos para Palmeiras x Santos

Nesse contexto de rodízio do elenco, o Santos poderá contar com retornos importantes para o próximo jogo. O meia Gabriel Bontempo e o atacante Álvaro Barreal voltam a ficar à disposição de Vojvoda. Além deles, o volante Zé Rafael também se aproxima de um retorno, embora o treinador ainda aguarde definição sobre sua condição física.

Por outro lado, alguns jogadores seguem fora dos planos imediatos. Além de Neymar, o técnico não conta com o atacante Tiquinho Soares, que trata um edema muscular na panturrilha esquerda, neste início de ano.

O Santos volta a campo na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras pela segunda rodada do Paulistão. O clássico acontecerá na Arena Barueri, que servirá de casa para o rival do Peixe neste início de temporada, enquanto o gramado sintético do Allianz Parque é trocado. Vale lembrar que o estádio de Barueri também utiliza grama artificial.