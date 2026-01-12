Auxiliar explica ausência de Jeffinho e dificuldades do Brasil na Kings League Nations

Auxiliar explica ausência de Jeffinho e dificuldades do Brasil na Kings League NationsPreto analisa motivo do escalonado brasileiro ainda não ter funcionado e projeta melhora no mata-mata da competição
A vitória da Seleção Brasileira por 6 a 1 sobre o Peru, neste domingo (11/1), garantiu o Brasil na fase de Last Chance da Kings League Nations e trouxe tranquilidade ao elenco. Após o confronto, o auxiliar técnico Preto falou com o J10, explicou a ausência de Jeffinho na partida e analisou por que o chamado “escalonado” ainda não funcionou como o esperado nesta edição do torneio.
Segundo Preto, a decisão de deixar Jeffinho fora do jogo foi tomada com base no desgaste físico acumulado pelo jogador nas duas primeiras rodadas. O planejamento, de acordo com o auxiliar, priorizou a preservação do atleta para os próximos compromissos decisivos.
“O Jefinho, decidimos resguardar ele. Ele teve um desgaste muito grande nas duas primeiras partida. Agora conseguimos entender, em algumas formações do nosso treinamento, que a gente utilizaria ele só se fosse preciso. Conseguimos fazer uma partida tranquila, onde não precisamos colocar ele na partida, resguardando e poupando ele para a próxima partida”, explicou.
Além da gestão do elenco, Preto comentou sobre o desempenho do escalonado, uma das armas tradicionais do Brasil na Kings League. Contudo, este fundamento ainda não rendeu os resultados esperados na Nations. Para ele, o contexto das partidas e a dificuldade dos confrontos têm pesado.
“Na verdade a gente coloca algumas místicas, que a gente tem o melhor escalonado do mundo, nosso dado é muito bom, porém também tem as dificuldades durante a partida. Perdemos alguns gols que não estamos acostumados. Eu procuro e prefiro visar o que nós melhoramos, que é principalmente o controle da partida. Mas com certeza estamos treinando, atentando eles que a oportunidade no dado vai abrir uma diferença para ter essa tranquilidade também”, completou Preto.
Próximo jogo do Brasil na Kings League Nations
Com a goleada e a classificação garantida, a Seleção Brasileira agora volta suas atenções para o mata-mata. Nesta segunda-feira (12/1), o Brasil entra em quadra para disputar o Last Chance, repescagem que vale vaga nas quartas de final da Kings League Nations, contra a Arábia Saudita. A partida está prevista para começar às 20h.