Auxiliar explica ausência de Jeffinho e dificuldades do Brasil na Kings League Nations

Segundo Preto, a decisão de deixar Jeffinho fora do jogo foi tomada com base no desgaste físico acumulado pelo jogador nas duas primeiras rodadas. O planejamento, de acordo com o auxiliar, priorizou a preservação do atleta para os próximos compromissos decisivos.

A vitória da Seleção Brasileira por 6 a 1 sobre o Peru, neste domingo (11/1), garantiu o Brasil na fase de Last Chance da Kings League Nations e trouxe tranquilidade ao elenco. Após o confronto, o auxiliar técnico Preto falou com o J10 , explicou a ausência de Jeffinho na partida e analisou por que o chamado “escalonado” ainda não funcionou como o esperado nesta edição do torneio.

“O Jefinho, decidimos resguardar ele. Ele teve um desgaste muito grande nas duas primeiras partida. Agora conseguimos entender, em algumas formações do nosso treinamento, que a gente utilizaria ele só se fosse preciso. Conseguimos fazer uma partida tranquila, onde não precisamos colocar ele na partida, resguardando e poupando ele para a próxima partida”, explicou.

Além da gestão do elenco, Preto comentou sobre o desempenho do escalonado, uma das armas tradicionais do Brasil na Kings League. Contudo, este fundamento ainda não rendeu os resultados esperados na Nations. Para ele, o contexto das partidas e a dificuldade dos confrontos têm pesado.

“Na verdade a gente coloca algumas místicas, que a gente tem o melhor escalonado do mundo, nosso dado é muito bom, porém também tem as dificuldades durante a partida. Perdemos alguns gols que não estamos acostumados. Eu procuro e prefiro visar o que nós melhoramos, que é principalmente o controle da partida. Mas com certeza estamos treinando, atentando eles que a oportunidade no dado vai abrir uma diferença para ter essa tranquilidade também”, completou Preto.

Próximo jogo do Brasil na Kings League Nations

Com a goleada e a classificação garantida, a Seleção Brasileira agora volta suas atenções para o mata-mata. Nesta segunda-feira (12/1), o Brasil entra em quadra para disputar o Last Chance, repescagem que vale vaga nas quartas de final da Kings League Nations, contra a Arábia Saudita. A partida está prevista para começar às 20h.