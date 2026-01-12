Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após oficializar Gabriel Paulista, Corinthians busca mais reforços com fim do transfer ban

Timão busca jogadores sem custo para montar o elenco dessa temporada
Com o fim do transfer ban na Fifa, o Corinthians se movimenta com maior velocidade no mercado da bola em busca de reforços. Na noite do último domingo (11), por exemplo, o Timão anunciou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos. O jogador é o primeiro reforço do clube para 2026.

O defensor rescindiu seu vínculo com o Besiktas (Turquia) na última semana e chega ao Parque São Jorge sem custos. O atleta realizou exames médicos e testes físicos no domingo e assinou com o Timão por duas temporadas.

Vale destacar que, para acertar com o Corinthians, Gabriel Paulista, que é corintiano assumido, abriu mão de valores que tinha a receber do Besiktas. O atleta também fez concessões para defender o Alvinegro.

Embora o departamento de futebol não planejasse reforços para a defesa nesta janela, a diretoria identificou a possibilidade de negociação e avançou nas conversas. Atualmente, Dorival Júnior trabalha com Gustavo Henrique, André Ramalho, Cacá e João Pedro Tchoca no setor. Félix Torres, por sua vez, deve seguir por empréstimo ao Internacional.

Mais reforços: Corinthians tem acordo com o Matheus Pereira e lateral direito na mira

Além de Gabriel Paulista, o Corinthians já tem a contratação do meio-campista Matheus Pereira engatilhada. O jogador de 27 anos é formado no próprio Corinthians, mas defendeu clubes europeus como Juventus, Empoli (ambos na Itália), Bordeaux (França) e Barcelona B e Eibar (os dois na Espanha). Em 2025, o atleta atuou pelo Fortaleza.

Embora o técnico Dorival Júnior não tenha comentado a chegada do jogador na coletiva após a vitória do Timão sobre a Ponte Preta, por não haver confirmação da contratação, Matheus Pereira já está em São Paulo para a realização de exames médicos. O jogador acertou com o Corinthians por empréstimo de um ano com opção de compra. Os valores da negociação não são conhecidos.

E por fim, o Timão também negocia a contratação do lateral-direito uruguaio Pedro Milans, de 23 anos. A informação é do “ge”. O jogador defendia o Peñarol (Uruguai) e está livre no mercado. O Alvinegro busca jogadores em condições semelhantes para a montagem do elenco de 2026, por conta das dificuldades financeiras.

Pedro Milans acumula passagens pelas seleções de base do Uruguai e atuou em 25 partidas pelo Peñarol na última temporada, com nenhum gol e duas assistências.

