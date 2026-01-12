“Zico = vitória”: ídolo do Flamengo vira talismã do Orlando Magic na NBA

Maior ídolo da história do Flamengo , Zico esteve nesse domingo (11) no Kia Center, em Orlando, para assistir à vitória do Magic sobre o New Orleans Pelicans, por 128 a 118. O astro recebeu uma camisa personalizada — com seu nome e o número 10 —, das mãos da mascote da franquia da Flórida, e o perfil brasileiro do clube ainda o reconheceu como “pé quente”.

O Galinho de Quintino agradeceu a homenagem e, em vídeo publicado pelo time da NBA nas redes, enalteceu o clima na arena. “Uma festa encantadora. Minha segunda vez aqui nos EUA curtindo um jogo de basquete e fui homenageado com a camisa do Magic. Obrigado”, disse o ídolo rubro-negro.

A homenagem ainda contou com uma brincadeira de Stuff, mascote do Magic, que simulou uma troca de passes de futebol antes de entregar a camisa. Dentro de quadra, Orlando fez uma partida de recuperação, buscou a virada no último quarto e venceu a parcial por 37 a 20. Desmond Bane se destacou como cestinha da partida, com 27 pontos.