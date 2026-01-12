Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Zico = vitória”: ídolo do Flamengo vira talismã do Orlando Magic na NBA

“Zico = vitória”: ídolo do Flamengo vira talismã do Orlando Magic na NBA

Presença do maior nome da história rubro-negra anima arena, vira homenagem e reforça laços da equipe com nomes do clube carioca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico esteve nesse domingo (11) no Kia Center, em Orlando, para assistir à vitória do Magic sobre o New Orleans Pelicans, por 128 a 118. O astro recebeu uma camisa personalizada — com seu nome e o número 10 —, das mãos da mascote da franquia da Flórida, e o perfil brasileiro do clube ainda o reconheceu como “pé quente”.

O Galinho de Quintino agradeceu a homenagem e, em vídeo publicado pelo time da NBA nas redes, enalteceu o clima na arena. “Uma festa encantadora. Minha segunda vez aqui nos EUA curtindo um jogo de basquete e fui homenageado com a camisa do Magic. Obrigado”, disse o ídolo rubro-negro.

A homenagem ainda contou com uma brincadeira de Stuff, mascote do Magic, que simulou uma troca de passes de futebol antes de entregar a camisa. Dentro de quadra, Orlando fez uma partida de recuperação, buscou a virada no último quarto e venceu a parcial por 37 a 20. Desmond Bane se destacou como cestinha da partida, com 27 pontos. 

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar