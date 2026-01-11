Vasco anuncia oficialmente a contratação de Johan Rojas

Vasco anuncia oficialmente a contratação de Johan RojasMeia-atacante assinou vínculo por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra
O Vasco anunciou oficialmente, neste domingo (11), a contratação do meia-atacante Johan Rojas. O jogador, de 23 anos, pertence ao Monterrey, do México, e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Em entrevista ao site oficial, o colombiano mostrou muita empolgação com a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina.
“Muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes. Que esperem o melhor de mim, 100% profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os objetivos”, disse o jogador.
Nascido em Medellín, Johan Rojas começou a carreira no La Equidad, da Colômbia. O jogador subiu para o time profissional em 2022, mas ganhou mais espaço em 2023. Portanto, fez 69 jogos, sete gols e dez assistências ao longo de três temporadas pela equipe colombiana. Dessa forma, despertou o interesse de outros clubes locais e do exterior.
Após se destacar no futebol colombiano, Johan Rojas acertou com o Monterrey, do México. Contudo, não teve muito espaço na equipe mexicana. Mesmo assim, no ano passado foi emprestado para Necaxa, também do México. Por lá, foram 30 partidas e dois gols marcados. Além do Vasco, o Atlético Nacional, da Colômbia, também tinha interesse na contratação.
