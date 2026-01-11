Vasco anuncia oficialmente a contratação de Johan Rojas

Meia-atacante assinou vínculo por empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou oficialmente, neste domingo (11), a contratação do meia-atacante Johan Rojas. O jogador, de 23 anos, pertence ao Monterrey, do México, e chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Em entrevista ao site oficial, o colombiano mostrou muita empolgação com a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina. “Muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei duas vezes. Que esperem o melhor de mim, 100% profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os objetivos”, disse o jogador.