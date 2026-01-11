Corinthians domina Ponte Preta e vence em estreia no Paulistão

Timão pressionou o adversário desde o primeiro tempo, mas abriu o placar em lance de bola parada / Crédito: Jogada 10

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 3 a 0 neste domingo (11), na Neo Química Arena, na estreia das equipes no Paulistão 2026. Todos os gols do Timão foram marcados no segundo tempo. Gustavo Henrique balançou as redes aos nove minutos, André Luiz ampliou aos 18 e André Ramalho fechou o placar aos 49. Com este resultado, o Corinthians termina a rodada na segunda posição da tabela do Paulistão. A Ponte Preta, por sua vez, fica na 15ª posição, na zona do rebaixamento. Vale lembrar que o Paulistão deste ano tem formato diferente dos anteriores, inspirado na Uefa Champions League (saiba mais clicando aqui).

Primeiro tempo de domínio do Corinthians O Corinthians tentou se impôr desde o início do primeiro tempo, pressionando a saída de bola da Ponte Preta e criando ataques rápidos. Os lances pelas laterais foram a principal arma do Timão para incomodar a Macaca, que se entrou em campo com proposta clara: se fechar com duas linhas de quatro e tentar os contra-ataques. Com o centro do campo fechado, Matheuzinho e Matheus Bidu criaram as chances mais perigosas do primeiro tempo. O primeiro lance de perigo do Corinthians na partida aconteceu aos nove minutos de jogo, quando Matheus Bidu recebeu a bola no bico da grande área e cruzou rasteiro com força em direção ao meio da área. André Luiz e Gui Negão tentaram o desvio, mas não alcançaram a bola. A segunda grande oportunidade criada pelo Timão veio aos 13 minutos, com um chutaço de Matheuzinho de fora da área. O goleiro Diogo Silva se esticou todo para fazer a defesa. Aos 21 minutos, o Timão voltou a finalizar com perigo. Dessa vez o lance veio dos pés do zagueiro Gustavo Henrique, que cabeceou cruzamento feito por Bidu na segunda trave. Mais uma vez, a bola parou nas mãos do goleiro Diogo Silva. A única chance da Ponte Preta na primeira etapa aconteceu já nos últimos minutos, aos 44, quando Jeh arrancou desde o meio-campo com a bola dominada e finalizou de bico. Atento, Hugo Souza botou para escanteio e impediu que o Corinthians fosse para o intervalo em desvantagem, mesmo atuando melhor. Cruzamentos na segunda trave salvam o Corinthians Com boa atuação no primeiro tempo, o Corinthians voltou para a segunda etapa com o mesmo time e um plano claro: explorar as jogadas de bola parada na segunda trave, em direção a Gustavo Henrique – como em um dos lances de maior perigo no primeiro tempo. E o plano se mostrou efetivo com três lances semelhantes em um intervalo de nove minutos.

Aos cinco da segunda etapa, Breno Bidon cruzou em direção à segunda trave após boa trama corintiana com toques curtos desde a defesa. O zagueiro cabeceou e parou em boa defesa de Diogo Silva. No lance seguinte, aos seis minutos, novo cruzamento para a segunda trave em direção a Gustavo Henrique, que ajeitou para o meio da área e encontrou Matheus Bidu. O lateral-esquerdo, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado. Mas aos nove minutos da segunda etapa o gol do Corinthians foi inevitável: Vitinho cobrou escanteio no mesmo local dos dois lances anteriores de perigo, Gustavo Henrique subiu mais alto que toda a defesa da Ponte Preta e testou firme em direção ao chão, no contrapé de Diogo Silva. Era o primeiro gol do Timão na temporada 2026. Vantagem no placar e controle absoluto Com vantagem no placar, o Corinthians encontrou mais espaço para trabalhar a bola e envolver a Ponte Preta. Assim, não demorou muito para que o segundo gol viesse. Após boa troca de passes, a bola sobrou para Matheuzinho, que encheu o pé dentro da área tentando o gol. A bola, no entanto, desviou em André Luiz na pequena área e, sem querer, o jovem volante ampliou para o Timão.