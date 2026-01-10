Gabigol marca em reestreia e contribui para virada do Santos na abertura do Paulistão

Gabigol marca em reestreia e contribui para virada do Santos na abertura do PaulistãoAtacante faz o gol de empate do Peixe, que chega à vitória na Vila Belmiro aos 43 minutos do segundo tempo, com Thaciano
Foi no sufoco, mas o Santos iniciou sua caminhada no Campeonato Paulista com vitória. Afinal, neste sábado (10), a equipe contou com gols de Gabigol em sua reestreia e de Thaciano para assegurar o triunfo por 2 a 1 já na reta final da partida disputada na Vila Belmiro. Diego Galo havia aberto o placar para os visitantes ainda na primeira etapa.
Sem Neymar, que ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e só deve ficar à disposição no fim de janeiro, o Peixe apostou suas fichas em Gabigol, primeira contratação anunciada pelo clube neste começo de 2026.
O próximo compromisso do Santos, aliás, será o clássico contra o Palmeiras, fora de casa, na quarta-feira (14). Um dia antes, o Novorizontino recebe o Guarani.
Novorizontino domina, e vaias para o Santos
O Novorizontino mostrou eficiência e frieza no primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais, o Peixe chegou a balançar a rede com Gabigol, mas houve a anulação do gol por impedimento de Willian Arão na origem da jogada. A partir daí, o time do interior conseguiu se impor, controlou as ações ofensivas e explorou os erros dos anfitriões. O lance decisivo veio em uma falha de marcação do meio-campo santista: Rômulo recuperou a bola e lançou Diego Galo, que invadiu a área e finalizou com força para abrir o placar. Gabriel Brazão chegou a tocar na bola, mas não evitou a abertura do placar.
O Tigre ainda criou outras oportunidades claras, mas parou nas boas defesas do goleiro alvinegro, que evitou prejuízo maior. Do lado santista, o desempenho ofensivo deixou a torcida irritada, especialmente com Caballero, que acumulou erros de decisão no ataque. A insatisfação ficou evidente nas arquibancadas: vaias ecoaram ao fim da primeira etapa e muitos torcedores pediram a entrada de Robinho Jr. para mudar o panorama da partida.
Gabigol mostra a que veio, e Thaciano garante virada
Gabigol, que durante a entrevista de apresentação, enfatizou que o Peixe não podia deixar de vencer na Vila Belmiro, mostrou a que veio. Logo aos seis minutos da etapa final, Rollheiser roubou a bola no meio de campo e acionou Lautaro em profundidade. O atacante cruzou para Gabigol, que exerceu o pivô e ajeitou para Rollheiser finalizar. A bola explodiu na zaga do Novorizontino e sobrou, portanto, para Gabigol concluir de primeira e deixar tudo igual.
O gol incendiou a Vila Belmiro, e a torcida, assim, voltou a apoiar em massa. Após pressionar o adversário e criar algumas oportunidades, a recompensa veio na reta final. Aos 43′, Igor Vinícius realizou ótima jogada individual pela direita e fez cruzamento à meia altura. Thaciano se antecipou à marcação e entrou de sola na bola para mandar para a rede, assegurando a virada santista e os três pontos na estreia da equipe no Estadual.
SANTOS 2X1 NOVORIZONTINO
Campeonato Paulista – 1ª rodada
Data e horário: 10/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: Diego Galo, 24’/1ºT (0-1) ; Gabigol, 6’/2ºT (1-1); Thaciano, 43’/2ºT (2-1).
Público e Renda: Não divulgado
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres, 41’/2ºT) e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gustavo Henrique, 21’/2ºT) e Rollheiser (Taciano, 21’/2ºT); Caballero (Robinho Jr, intervalo), Lautaro Díaz (Mateus Xavier, 31’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño; Gabriel Bahia, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Vinícius Paiva, 40’/2ºT), Diego, Rômulo (Juninho, 31’/2ºT) e Tavinho; Robson (Matheus Bianqui, 41’/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus
VAR: Daiane Muniz
Cartões Amarelos: Zé Ivaldo, Rollheiser, Gustavo Henrique (SAN); – (NOV)
Cartão Vermelho:
