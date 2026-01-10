Corinthians consegue liberação e vai jogar com torcida em estreia no Paulistão

Imbróglio no tocante aos portões fechados na primeira rodada tem final feliz para o Timão; duelo contra a Ponte Preta em Itaquera terá a Fiel

Após dias de incertezas, o Corinthians conseguiu assegurar o apoio de seus torcedores na Neo Química Arena, domingo (11), às 16h, diante da Ponte Preta pela abertura do Campeonato Paulista. Será a estreia oficial do elenco comandado por Dorival Júnior em 2026.

O TJD-SP havia determinado que o clube cumprisse dois jogos de punição com portões fechados, como consequência da confusão ocorrida na final do Paulistão de 2025, vencida pelos alvinegros contra o Palmeiras. Após recurso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena para apenas uma partida sem público, o que ainda impediria a presença da Fiel na estreia de 2026.