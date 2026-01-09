TNT Sports acerta a extensão de contrato de Ricardinho Martins

Emissora tem desfecho positivo nas negociações pela extensão de contrato do profissional em momento de expansão da empresa / Crédito: Jogada 10

A TNT Sports, que pertence ao grupo Warner Bros Discovery, anunciou que concretizou a extensão contratual do comentarista Ricardinho Martins. O profissional integra as equipes de tranmissões de jogos e realizações de programas como o “De Sola”e “Último Lance”. Inclusive, o comunicador está na empresa desde 2017 se notabiliza por suas participações carismáticas e até polêmicas, em algumas situações. Ricardinho trabalha na emissora tanto como comentarista e repórter. Ele exerce essas duas funções em exibições de partidas no Campeonato Paulista. Já nas oportunidades em que está em transmissõesda Liga dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa e do mundo, o profissional somente comenta as atuações das equipes.

Em seguida a confirmação da ampliação de contrato, Ricardinho comemorou a possibilidade de continuar por mais tempo no canal. “Estou muito feliz com mais uma renovação de contrato com a TNT Sports. Essa parceria se estende por mais um período e nós continuaremos juntos, entregando conteúdos nos quais acreditamos e da maneira que gostamos de fazer. Já são nove anos nessa casa tão especial, que me deixa realizado profissionalmente e empolgado com todos os desafios que teremos pela frente”, ressaltou o comentarista. TNT Sports expande seus direitos de transmissões de campeonatos A renovação de contrato ocorre em um período primordial para a emissora, já que há pouco tempo comunicou o acerto para extensão dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista por quatro anos. Além disso, em dezembro do ano passado, a TNT Sports divukgou que adquiriu a permissão para exibir partidas de torneio competições organizados pela Conmebol.