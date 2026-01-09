Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TNT Sports acerta a extensão de contrato de Ricardinho Martins

Emissora tem desfecho positivo nas negociações pela extensão de contrato do profissional em momento de expansão da empresa
A TNT Sports, que pertence ao grupo Warner Bros Discovery, anunciou que concretizou a extensão contratual do comentarista Ricardinho Martins. O profissional integra as equipes de tranmissões de jogos e realizações de programas como o “De Sola”e “Último Lance”. Inclusive, o comunicador está na empresa desde 2017 se notabiliza por suas participações carismáticas e até polêmicas, em algumas situações.

Ricardinho trabalha na emissora tanto como comentarista e repórter. Ele exerce essas duas funções em exibições de partidas no Campeonato Paulista. Já nas oportunidades em que está em transmissõesda Liga dos Campeões, principal torneio de clubes da Europa e do mundo, o profissional somente comenta as atuações das equipes.

Em seguida a confirmação da ampliação de contrato, Ricardinho comemorou a possibilidade de continuar por mais tempo no canal.

 

“Estou muito feliz com mais uma renovação de contrato com a TNT Sports. Essa parceria se estende por mais um período e nós continuaremos juntos, entregando conteúdos nos quais acreditamos e da maneira que gostamos de fazer. Já são nove anos nessa casa tão especial, que me deixa realizado profissionalmente e empolgado com todos os desafios que teremos pela frente”, ressaltou o comentarista.

TNT Sports expande seus direitos de transmissões de campeonatos

A renovação de contrato ocorre em um período primordial para a emissora, já que há pouco tempo comunicou o acerto para extensão dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista por quatro anos. Além disso, em dezembro do ano passado, a TNT Sports divukgou que adquiriu a permissão para exibir partidas de torneio competições organizados pela Conmebol.

No caso, os direitos de transmissão passam a valer a partir de 2027 e inicialmente serão vigentes por três anos. Assim, neste intervalo, a empresa terá o direito de mostrar uma partida da Sul-Americana a cada rodada em seu canal no Youtube. Na plataforma de vídeos do Google, a TNT Sports conta com 12 milhões de inscritos.

