Gabriel Paulista chega a São Paulo para fazer exames e assinar com o Corinthians

Zagueiro já acertou verbamente com o Timão por duas temporadas e depende de processos burocráticos para ser apresentado / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gabriel Paulista desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira (09) para realizar exames médicos para fechar com o Corinthians. As atividades acontecem ainda nesta sexta e, caso seja aprovado, o jogador assinará com o Timão por duas temporadas. O acordo entre ambas as partes já está alinhado há alguns dias. Gabriel Paulista rescindiu o contrato com o Besiktas e chega sem custos ao Corinthians. Inclusive, o jogador, torcedor declarado do Timão, abriu mão dos valores que tinha a receber do ex-clube para fechar com o time do coração.