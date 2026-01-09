Gabriel Paulista chega a São Paulo para fazer exames e assinar com o Corinthians

Gabriel Paulista chega a São Paulo para fazer exames e assinar com o CorinthiansZagueiro já acertou verbamente com o Timão por duas temporadas e depende de processos burocráticos para ser apresentado
O zagueiro Gabriel Paulista desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira (09) para realizar exames médicos para fechar com o Corinthians. As atividades acontecem ainda nesta sexta e, caso seja aprovado, o jogador assinará com o Timão por duas temporadas.
O acordo entre ambas as partes já está alinhado há alguns dias. Gabriel Paulista rescindiu o contrato com o Besiktas e chega sem custos ao Corinthians. Inclusive, o jogador, torcedor declarado do Timão, abriu mão dos valores que tinha a receber do ex-clube para fechar com o time do coração.
O Corinthians aguarda o fim do transfer ban para anunciar Gabriel como seu primeiro reforço. Afinal, o clube pagou a dívida que tinha com o Santos Laguna pela transferência de Félix Torres e aguarda trâmites burocráticos para se livrar da proibição de registrar novos jogadores.
Gabriel Paulista iniciou a carreira no Vitória e construiu trajetória fora do Brasil. O defensor atuou por Villarreal, Valencia e Atlético de Madrid, na Espanha, além de Arsenal, da Inglaterra. Desde julho de 2024 defendia o Besiktas, clube pelo qual somou 17 partidas somente na atual temporada europeia. Além disso, em 2015, o técnico Dunga convocou Gabriel para a Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Chile.
