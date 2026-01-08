Rodrygo marca, Real Madrid elimina o Atlético e é finalista da Supercopa

Afinal, Rodrygo anotou o segundo gol do Real no jogo. Valverde, em golaço de falta, foi quem abrira o placar, com Sorloth descontando para os colchoneros. Dessa forma, El Clásico decidirá a edição 2025/26. Será no domingo (11/1), às 19h (de Brasília), também em Jidá.

Real Madrid e Barcelona decidirão a Supercopa da Espanha pela quarta edição consecutiva. Nesta quinta-feira (8/1), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, os Merengues venceram o clássico com o Atlético de Madrid, por 2 a 1, garantindo vaga em mais uma final da Copa de meio de temporada do país ibérico. E foi com gol brasileiro!

Clássico ferveu

A partida começou quente na Arábia Saudita. Não à toa, com apenas um minuto jogado, Valverde anotou um verdadeiro golaço para o Real Madrid. Em cobrança de falta, ele arriscou de longe e superou Oblak, abrindo o marcador cedo no jogo – apesar do desfalque pesado de Kylian Mbappé. Depois disso, os times adotaram postura cautelosa. Na reta final, o Real chegou a assustar, mas quem passou a tomar conta do jogo foi o Atleti. Assim, Courtois começou seu show particular contra sua ex-equipe. Ele parou duas cabeçadas de Sorloth e chutes de Alex Baena, garantindo o 1 a 0 ao intervalo.

Na etapa final, o time de Diego Simeone voltou a ficar em cima, rondando a área dos Merengues. Mas Rodrygo queria jogo. O camisa 11 recebeu extraordinário passe de Valverde, deixou Le Normand falando sozinho e tocou na saída de Oblak, dobrando o marcador, aos 10’. O Atleti, porém, não levou nem três minutos para descontar. Afinal, logo após sofrer o segundo, Llorente deu enfiada para Giuliano Simeone, que cruzou perfeitamente na cabeça de Solorth. Desta vez, Courtois nada pode fazer contra o gigante norueguês.

Almada, colocado na lista de transferências dos Colchoneros, entrou na vaga do próprio Sorloth e, logo em sua primeira intervenção, errou passe que quase gerou o terceiro. Rodrygo, porém, parou em Oblak, salvando o argentino ex-Botafogo. De voleio, Griezmann quase marcou um golaço, vendo Courtois defender mais uma. Na beira dos acréscimos, Tchouaméni, em jogada providencial já da pequena área, tirou o doce da boca de Álvarez. Praticamente no último lance do jogo, o próprio argentino chutou cruzado, tirando tinta do gol do Courtois. O destino, assim, garantiu Real x Barça na final.