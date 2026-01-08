Marca famosa surpreende e fecha acordo para retornar ao Campeonato Paulista

O acordo valerá também para dentro dos estádios, com ativações nas 71 partidas. Estão previstos painéis estáticos de publicidade e LEDs. Já nas transmissões da CazéTV, haverá inserções comerciais em 19 jogos do canal, além da semifinal e da final. A escolha pelo canal do YouTube ocorreu por seu alcance e modelo de comunicação.

O Campeonato Paulista está próximo de começar. Afinal, no sábado, as equipes já entram em campo para os duelos do mais disputado torneio estadual do país. Contudo, há uma novidade: a nova patrocinadora da competição. A cerveja Itaipava, do Grupo Petrópolis, será novamente a marca oficial do torneio. Além disso, também patrocinará a CazéTV, que fará as transmissões desta edição.

De acordo com Diego Santelices, da área de comunicação e mídia do Grupo Petrópolis, o acordo tem como objetivo reforçar a presença da cervejaria no futebol brasileiro.

“O futebol é paixão nacional e combina com o jeito leve da Itaipava. Voltar ao Campeonato Paulista – agora com a força e a linguagem da CazéTV – é um movimento estratégico para retomar nosso espaço no futebol e reforçar a conexão com os torcedores, especialmente no verão”, salientou.

CazéTV com responsabilidade

Para o head de negócios do canal do jornalista Casimiro Miguel, Roberto Cabrini, a chegada de um patrocínio tão importante demonstra a responsabilidade e o papel que a plataforma exerce como vitrine comercial.

“A Itaipava tem uma relação histórica com o futebol paulista, e fazer parte do retorno da marca ao Paulistão reforça o papel da CazéTV como uma plataforma que amplia a exposição dos patrocinadores por meio de uma linguagem que cria uma conexão próxima e genuína com o torcedor”, completou.