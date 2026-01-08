Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr perde e vê Al-Hilal abrir vantagem na liderança do Saudita

O Al-Nassr caiu de rendimento no Campeonato Saudita após um início perfeito, com dez vitórias nas dez primeiras rodadas. Nesta quinta-feira (8), a equipe voltou a tropeçar na 14ª rodada ao perder em casa para o Al Qadisiya e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória, vendo a distância para o líder Al-Hilal aumentar. Andrés Quiñones e Nahitan Nández balançaram a rede para o time visitante, enquanto Cristiano Ronaldo, de pênalti, descontou para os donos da casa no Al -Awwal Park, em Riade.

Mesmo assim, com o gol marcado nesta quinta-feira, CR7 ultrapassou João Félix e assumiu a artilharia isolada do Campeonato Saudita, agora com 14 gols. Além disso, o astro português marcou seu primeiro gol em 2026, chegou a 958 na carreira e segue na busca pelo milésimo.

Com o resultado, o Al-Nassr viu o Al-Hilal abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Saudita. O time comandado pelo técnico Simone Inzaghi, ex-Inter de Milão, venceu o Al Hazm por 3 a 0 também nesta quinta-feira.

Assim, o Al-Nassr passa a ter menos margem de erro na briga pelo título. Por outro lado, o Al Qadsiah se aproxima na tabela e também fica a quatro pontos do time de Cristiano Ronaldo.

Jogos da 14ª rodada do Campeonato Saudita

Quinta-feira (8/1)

Al-Hilal 3×0 Al Hazm

Al-Nassr 1×2 Al Quadisiya

Al-Najma Saudi 3×4 Al-Ettifaq

Sexta-feira (9/1)

Al Khaleej x Dhamk – 10h10

Al Taawon x Al-Shabab – 12h05

Al Kholood x Al-Ittihad – 14h30

Sábado (10/1)

Neom x Al Fateh – 11h

Al-Riyadh x Al Feiha – 12h

Al-Okhdood Club x Al-Ahli Saudi – 14h30