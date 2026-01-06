Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos oficializa renovação de contrato de Neymar

Santos oficializa renovação de contrato de Neymar

Craque estendeu o vínculo com o clube até o final de 2026 e esteve no CT Rei Pelé para realizar a assinatura
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos anunciou na noite desta terça-feira (06) a renovação do contrato de Neymar para a temporada 2026. O documento já estava pronto há alguns dias e o clube chegou a fazer uma espécie de pré-anúncio na última quarta-feira (31). O novo vínculo vai até o final de dezembro.

O jogador, que se recupera de uma artroscopia no joelho, compareceu ao CT Rei Pelé junto com o seu pai. Além de assinar o contrato, Neymar realizou uma sessão de fisioterapia na área médica do clube. A expectativa é que o craque volte aos trabalhos no gramado no final de janeiro, voltando aos jogos em fevereiro.

Em declaração ao site do clube, Neymar destacou que passou por um ano especial e desafiador em 2025. O jogador enfatizou que só conseguiu superar as adversidades com o amor dos torcedores e ressaltou que o Santos é a sua casa.

“2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam”, afirmou o craque.

Esse é o terceiro acordo que Neymar faz com o clube desde o seu retorno, no começo de 2025. No ano passado, o jogador atuou em 28 partidas e marcou 11 gols, sendo fundamental para evitar o rebaixamento alvinegro e garantir uma vaga na Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Neymar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar