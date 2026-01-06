Santos oficializa renovação de contrato de Neymar

Craque estendeu o vínculo com o clube até o final de 2026 e esteve no CT Rei Pelé para realizar a assinatura

O jogador, que se recupera de uma artroscopia no joelho, compareceu ao CT Rei Pelé junto com o seu pai. Além de assinar o contrato, Neymar realizou uma sessão de fisioterapia na área médica do clube. A expectativa é que o craque volte aos trabalhos no gramado no final de janeiro, voltando aos jogos em fevereiro.

O Santos anunciou na noite desta terça-feira (06) a renovação do contrato de Neymar para a temporada 2026. O documento já estava pronto há alguns dias e o clube chegou a fazer uma espécie de pré-anúncio na última quarta-feira (31). O novo vínculo vai até o final de dezembro.

Em declaração ao site do clube, Neymar destacou que passou por um ano especial e desafiador em 2025. O jogador enfatizou que só conseguiu superar as adversidades com o amor dos torcedores e ressaltou que o Santos é a sua casa.

“2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam”, afirmou o craque.

Esse é o terceiro acordo que Neymar faz com o clube desde o seu retorno, no começo de 2025. No ano passado, o jogador atuou em 28 partidas e marcou 11 gols, sendo fundamental para evitar o rebaixamento alvinegro e garantir uma vaga na Sul-Americana.