“Tem uma dívida com a torcida”: jornalista da Globo faz alerta a Gabigol no retorno ao Santos

“Tem uma dívida com a torcida”: jornalista da Globo faz alerta a Gabigol no retorno ao SantosPara jornalista Jorge Iggor, do "Ge TV", Gabigol já exagerou em comemorações e agora criou uma dívida com o torcedor santista
O atacante Gabriel Barbosa foi apresentado pelo Santos. Aliás, o camisa 9 já se colocou à disposição e aproveitou a entrevista coletiva para elogiar o jeito de jogar do técnico Juan Pablo Vojvoda. Todavia, o jornalista Jorge Iggor, do “Ge TV”, acredita que o jogador tem uma dívida com a torcida do Peixe. Em vídeo publicado no YouTube, o comunicador relembrou que Gabigol, em várias oportunidades, fez gols diante do clube paulista e comemorou bastante.
“Acho que o Gabigol tem uma dívida com o torcedor do Santos. Acredito que ele deverá ter muito cuidado, tato e habilidade para costurar, zerar essa parada e tocar a vida. Porque, em boa parte dos jogos em que ele enfrentou o Santos, respondeu a provocações e comemorou efusivamente os próprios gols”, destacou inicialmente.
O jornalista ainda salientou que tudo tem uma maneira e acredita que, em algumas oportunidades, o jogador tenha passado dos limites.
“Não sou contra o jogador comemorar um gol contra o ex-clube. Isso não é crime. Mas existem formas de fazer isso. O Gabigol, por ter esse jeito de provocador, acho que passou um pouco do limite. Algo que, contra o Flamengo, não aconteceu. Nesses primeiros momentos, ele vai ter que reencontrar esse carinho com o torcedor. Apesar de tudo isso, a torcida está acolhendo ele até o momento. Mas é preciso ter esse cuidado”, finalizou.
Gabigol se coloca à disposição
Gabigol foi apresentado pelo Santos nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, e concedeu entrevista coletiva. Ele, aliás, se colocou à disposição para estrear pelo clube. “Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem”, afirmou o jogador.
O camisa 9 ainda fez diversos elogios ao técnico Juan Pablo Vojvoda.
“Conversamos um pouco. Ele conhece minhas características, tem me surpreendido com os treinos e com o jeito dele. Tenho gostado bastante. Espero que sejamos felizes juntos”, disse o atacante, que ainda elogiou o estilo de jogo do treinador.
“Foi pouco tempo de treino, mas creio que é um estilo que cabe mais a mim. A pressão mais curta, no campo do adversário, é o DNA do Santos. Ter a bola, atacar com muitos jogadores, fazer gols, correr riscos. Creio que estou no lugar certo”.
