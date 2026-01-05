“Tem uma dívida com a torcida”: jornalista da Globo faz alerta a Gabigol no retorno ao Santos

Para jornalista Jorge Iggor, do "Ge TV", Gabigol já exagerou em comemorações e agora criou uma dívida com o torcedor santista / Crédito: Jogada 10

O atacante Gabriel Barbosa foi apresentado pelo Santos. Aliás, o camisa 9 já se colocou à disposição e aproveitou a entrevista coletiva para elogiar o jeito de jogar do técnico Juan Pablo Vojvoda. Todavia, o jornalista Jorge Iggor, do “Ge TV”, acredita que o jogador tem uma dívida com a torcida do Peixe. Em vídeo publicado no YouTube, o comunicador relembrou que Gabigol, em várias oportunidades, fez gols diante do clube paulista e comemorou bastante. “Acho que o Gabigol tem uma dívida com o torcedor do Santos. Acredito que ele deverá ter muito cuidado, tato e habilidade para costurar, zerar essa parada e tocar a vida. Porque, em boa parte dos jogos em que ele enfrentou o Santos, respondeu a provocações e comemorou efusivamente os próprios gols”, destacou inicialmente.

O jornalista ainda salientou que tudo tem uma maneira e acredita que, em algumas oportunidades, o jogador tenha passado dos limites. “Não sou contra o jogador comemorar um gol contra o ex-clube. Isso não é crime. Mas existem formas de fazer isso. O Gabigol, por ter esse jeito de provocador, acho que passou um pouco do limite. Algo que, contra o Flamengo, não aconteceu. Nesses primeiros momentos, ele vai ter que reencontrar esse carinho com o torcedor. Apesar de tudo isso, a torcida está acolhendo ele até o momento. Mas é preciso ter esse cuidado”, finalizou. Gabigol se coloca à disposição Gabigol foi apresentado pelo Santos nesta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, e concedeu entrevista coletiva. Ele, aliás, se colocou à disposição para estrear pelo clube. “Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem”, afirmou o jogador. O camisa 9 ainda fez diversos elogios ao técnico Juan Pablo Vojvoda.