Com Depay na lista, Corinthians tem sete jogadores em fim de contrato em 2026

Timão avalia renovações, saídas e impacto financeiro de atletas em fim de vínculo e prepara ofertas de renovação para alguns jogadores / Crédito: Jogada 10

O Corinthians inicia a temporada de 2026 ainda resolvendo pendências do ano anterior e já precisa olhar com atenção para um novo desafio. Afinal, sete jogadores do elenco principal têm contrato válido somente até o fim deste ano. Entre eles, há desde titulares importantes até atletas pouco utilizados, o que exige decisões estratégicas da diretoria. O caso mais urgente é o de Memphis Depay. O vínculo do camisa 10 termina no dia 20 de junho, o que já permite ao atacante holandês assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Por isso, a situação do astro é tratada como prioridade pelo novo executivo de futebol, Marcelo Paz, que tem a missão de abrir conversas para tentar uma renovação.

Apesar de reiterar sua identificação com o Brasil, Memphis sempre adotou um tom cauteloso ao falar sobre permanecer no Corinthians. Ao longo da temporada passada, o jogador também foi crítico em relação aos bastidores do clube, especialmente após a conquista da Copa do Brasil, quando cobrou mudanças internas e melhorias estruturais. Internamente, aliados do presidente Osmar Stabile reconhecem a importância esportiva de Memphis, mas avaliam que o custo do jogador está acima da realidade financeira atual do Corinthians. A leitura é de que qualquer acordo só avançará se houver uma readequação salarial. Outros atletas com contrato no fim no Corinthians Além do holandês, outros seis atletas têm contrato até 31 de dezembro de 2026. Entre eles, André Ramalho, André Carrillo e Vitinho são vistos como peças relevantes no trabalho do técnico Dorival Júnior. Os dois primeiros terminaram a última temporada como titulares, enquanto o atacante ganhou espaço vindo do banco e teve bom desempenho na reta final. Em situação diferente estão Hugo e Héctor Hernández. Pouco acionados, os dois aparecem como possíveis nomes de saída. O lateral-esquerdo pode estar sendo envolvido em negociações, especialmente em um ano em que a diretoria projeta arrecadar cerca de R$ 151 milhões com vendas de jogadores. Já o atacante aguarda propostas desde que acabou sendo afastado dos treinamentos do elenco principal em agosto, por decisão da comissão técnica.