Veja como foi a virada de ano dos craques do futebol

Do clima caseiro às comemorações badaladas, jogadores aproveitaram o fim de 2025 e a chegada de 2026

O calendário virou, e com ele veio um dos momentos mais aguardados do ano também para os protagonistas do futebol mundial. Nesta quinta-feira, 1º de janeiro, a virada para 2026 marcou um breve intervalo na rotina intensa dos gramados, período aproveitado pelos jogadores para descansar, viajar e celebrar ao lado de pessoas próximas.

As imagens que circularam nas redes sociais revelam estilos variados de comemoração. Houve quem priorizasse tranquilidade, descanso e intimidade, contrastando com jogadores que aproveitaram o período para viajar, curtir praias paradisíacas ou marcar presença em festas badaladas ao redor do mundo.