Veja como foi a virada de ano dos craques do futebol

Do clima caseiro às comemorações badaladas, jogadores aproveitaram o fim de 2025 e a chegada de 2026
O calendário virou, e com ele veio um dos momentos mais aguardados do ano também para os protagonistas do futebol mundial. Nesta quinta-feira, 1º de janeiro, a virada para 2026 marcou um breve intervalo na rotina intensa dos gramados, período aproveitado pelos jogadores para descansar, viajar e celebrar ao lado de pessoas próximas.

As imagens que circularam nas redes sociais revelam estilos variados de comemoração. Houve quem priorizasse tranquilidade, descanso e intimidade, contrastando com jogadores que aproveitaram o período para viajar, curtir praias paradisíacas ou marcar presença em festas badaladas ao redor do mundo.

Confira, a seguir, registros de como alguns dos principais nomes do futebol mundial se despediram de 2025 e iniciaram 2026.

NEYMAR

VINÍCIUS JÚNIOR

RODRYGO

ENDRICK

BRUNO GUIMARÃES

ÉDER MILITÃO

EDERSON

LUCAS PAQUETÁ E PEDRO

VITOR ROQUE

KEVIN DE BRUYNE

LUCAS MOURA

ARRASCAETA

KAIO JORGE

CÁSSIO

MATHEUS PEREIRA

HULK

GABIGOL

HAALAND

LEWANDOWSKI

RAPHINHA

Neymar vini jr

