Vasco exerce compra de jovem do sub-20; saiba a multa rescisória

Luiz Lócio, que estava emprestado pelo Resende, assina em definitivo com o Cruz-Maltino; tempo de contrato é de três anos / Crédito: Jogada 10

O Vasco acertou com um “reforço” para 2026. Trata-se do jovem Luiz Lócio, de 19 anos. O meia-atacante, afinal, pertencia ao Resende, do Rio de Janeiro, e o Cruz-Maltino optou por exercer a opção de compra do promissor jogador, que tinha empréstimo acordado até o fim de fevereiro. Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, nesta quinta-feira (1º/1), o Vasco aceitou pagar R$ 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Lócio assina, então, por três temporadas com o Gigante da Colina. Sua multa rescisória fica nos 60 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões no câmbio atual).