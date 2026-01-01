Vasco exerce compra de jovem do sub-20; saiba a multa rescisória

Vasco exerce compra de jovem do sub-20; saiba a multa rescisóriaLuiz Lócio, que estava emprestado pelo Resende, assina em definitivo com o Cruz-Maltino; tempo de contrato é de três anos
O Vasco acertou com um “reforço” para 2026. Trata-se do jovem Luiz Lócio, de 19 anos. O meia-atacante, afinal, pertencia ao Resende, do Rio de Janeiro, e o Cruz-Maltino optou por exercer a opção de compra do promissor jogador, que tinha empréstimo acordado até o fim de fevereiro.
Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, nesta quinta-feira (1º/1), o Vasco aceitou pagar R$ 3,7 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Lócio assina, então, por três temporadas com o Gigante da Colina. Sua multa rescisória fica nos 60 milhões de euros (cerca de R$ 389 milhões no câmbio atual).
O jogador de 19 anos atuará na Copinha 2026, que começa neste dia 3 para o Vasco. O Cruz-Maltino, afinal, estreia neste sábado (3/1) contra o Velo Clube, às 19h30 (de Brasília). Esta, aliás, será a primeira edição de Copinha para Lócio. Natural de Patos (PB), ele também defendeu o Atlético-MG por empréstimo, chegando ao Gigante da Colina em 2025.
Assim, disputou 43 partidas por quatro competições diferentes. Ele fez parte do time que disputou a Copa Rio, o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca sub-20. Ao todo, marcou sete gols no período.