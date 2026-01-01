Tudo igual no duelo londrino entre Brentford e Tottenham, pelo Inglês

Tudo igual no duelo londrino entre Brentford e Tottenham, pelo InglêsO jogo tinha artilheiros brasileiros em campo, Igor Paixão (Brentford) e Richarlison. Mas eles não vazaram os goleiros neste 0 a 0.
Nesta quinta-feira, 1/1, no Gtech Stadium, o Brentford recebeu o Tottenham, em clássico londrino pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo pela rodada de Ano Novo da competição teve poucas emoções, com o placar terminando no 0 a 0. Para o Brentford, o resultado leva o time aos 27 pontos, enquanto os Spurs estão logo atrás, com 26. Com o resultado, os dois times permanecem no meio da tabela, longe do líder Arsenal, com 45 pontos, e longe da zona de rebaixamento, onde o West Ham é o primeiro do Z3, com 14 pontos.
O jogo teve um duelo de atacantes brasileiros. De um lado, Igor Paixão, ex-Cruzeiro e Brugge-BEL, defendendo o Brentford e em ótima fase. Afinal, é o vice-artilheiro da Premier League com 11 gols, atrás apenas de Haaland, do City, com 19. Do outro lado, Richarlison, que é o artilheiro do Tottenham no Inglês (7 gols) e na temporada. Richarlison teve uma chanceno fim, mas chutou mal. Igor Paixão teve duas oportunidades, mas também desperdiçou.
Como foi o empate entre Brentford e Tottenham
O primeiro tempo foi um anticlímax. O Tottenham tentou fazer valer sua maior qualidade, mas teve poucos momentos de perigo, como a finalização errada de Richarlison. O Brentford buscou jogadas em cunheirinho, mas sem conseguir encontrar Igor Paixão, sempre bem marcado, que perdeu uma chance ao chutar por cima de uma boa trama do seu time.
Já o segundo tempo foi mais animado. O Brentford teve a maior oportunidade: um chute de Janelt para defesa incrível de Vicrio, que garantiu o placar em branco. Nos 15 minutos finais, o Brentford partiu para cima, mas sem conseguir sucesso diante da boa marcação do Tottenham, que parecia satisfeita em segurar o empate. Ainda assim, nos acréscimos, Richarlison teve a chance de marcar, Mas o atacante dos Spurs não chutou bem. Assim, o goleiro Kelleher defendeu sem muito esforço. Enfim, neste jogo em que o Brentford teve mais posse (56%) ficou nítida a má pontaria. Ambos finalizaram oito vezes .Ambos acertaram apenas duas no alvo. Muito pouco.
Jogos da 19ª rodada da Premier League 2025/2026
Terça-feira (30/12)
Burnley 1×3 Newcastle
Chelsea 2×2 Bournemouth
Nottingham Forest 0x2 Everton
West Ham 2×2 Brighton
Arsenal 4×1 Aston Villa
Manchester United 1×1 Wolverhampton
Quinta-feira (1/1)
Liverpool 0x0 Leeds United
Crystal Palace 1×1 Fulham
Brentford 0x0 Tottenham
Sunderland 0x0 Manchester City
