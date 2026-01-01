Tudo igual no duelo londrino entre Brentford e Tottenham, pelo Inglês

O jogo tinha artilheiros brasileiros em campo, Igor Paixão (Brentford) e Richarlison. Mas eles não vazaram os goleiros neste 0 a 0. / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira, 1/1, no Gtech Stadium, o Brentford recebeu o Tottenham, em clássico londrino pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo pela rodada de Ano Novo da competição teve poucas emoções, com o placar terminando no 0 a 0. Para o Brentford, o resultado leva o time aos 27 pontos, enquanto os Spurs estão logo atrás, com 26. Com o resultado, os dois times permanecem no meio da tabela, longe do líder Arsenal, com 45 pontos, e longe da zona de rebaixamento, onde o West Ham é o primeiro do Z3, com 14 pontos. O jogo teve um duelo de atacantes brasileiros. De um lado, Igor Paixão, ex-Cruzeiro e Brugge-BEL, defendendo o Brentford e em ótima fase. Afinal, é o vice-artilheiro da Premier League com 11 gols, atrás apenas de Haaland, do City, com 19. Do outro lado, Richarlison, que é o artilheiro do Tottenham no Inglês (7 gols) e na temporada. Richarlison teve uma chanceno fim, mas chutou mal. Igor Paixão teve duas oportunidades, mas também desperdiçou.