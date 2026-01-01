Tite chega a BH para iniciar trabalho no Cruzeiro

Técnico de 64 anos dará início à sua primeira passagem na Raposa; saiba quando ele encontrará com o elenco principal

Ao portal “Central da Toca”, Tite falou brevemente sobre este início de trabalho na Raposa. Seu primeiro dia oficial será nesta sexta-feira (2/1). A data de apresentação, porém, ainda não foi revelada.

O técnico Tite desembarcou nesta quinta-feira (1º/1) em Belo Horizonte, onde iniciará os trabalhos no Cruzeiro. Ele desceu, afinal, no Aeroporto da Pampulha, na Zona Norte de BH. Neste primeiro momento, ele ficará em um hotel na capital mineira.

LEIA MAIS: Santos avança por Gabigol e costura retorno do artilheiro por empréstimo

“Mais do que expectativa, é um orgulho bastante grande. Tomara que a gente inicie bem os trabalhos”, disse.

No primeiro dia de trabalho, aliás, ele só contará com jogadores da base, alguns reforços e atletas menos utilizados em 2025. O grupo principal, afinal, segue de férias até segunda (5/1), quando inicia a pré-temporada. Esta será a primeira passagem do técnico de 64 anos pelo Cruzeiro.

Será também, aliás, o primeiro trabalho do comandante desde que ele deixou o Flamengo, em 2024. Depois do fracasso no Rubro-Negro, o ex-treinador da Seleção Brasileira iniciou um período sabático na carreira, retornando agora para treinar o Cruzeiro. Tite é um dos principais técnicos de sua geração, tendo conquistado a Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Corinthians, em 2012. Ainda conquistou o Brasileirão em 2011 e 2015 – também com o Timão. Em Minas, teve passagem pelo rival Atlético-MG em 2025, durando apenas 21 partidas.