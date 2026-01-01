Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sporting (POR) se aproxima da compra de Luis Guilherme, ex-Palmeiras

Meia-atacante de 19 anos está de saída do West Ham (ING) rumo ao futebol português; veja os valores envolvidos na negociação
Uma das principais joias dos últimos anos do futebol brasileiro, o meia-atacante Luis Guilherme, ex-Palmeiras, está perto de assinar com seu novo clube. O jovem, de apenas 19 anos, está de saída do West Ham (ING) rumo ao Sporting (POR), que deve pagar 17 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões no câmbio atual) pelos seus direitos econômicos.

A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, em publicação nesta quinta-feira (1º/1). Ele também dá conta que o West Ham terá direito a porcentagem em uma futura venda da joia brasileira.

Luis Guilherme começou a carreira no Palmeiras, fazendo base desde o sub-11, aliás. Estreou profissionalmente em 2023, logo virando destaque e atuando em 27 partidas. No ano seguinte, mais 18 aparições, marcando um gol – seu único como profissional até aqui.

Chamou a atenção do West Ham, que pagou 23 milhões de euros (aproximadamente R$ 134 milhões na época). O Verdão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador. Assim, lucrará ainda mais com a saída de Luis Guilherme ao Sporting. No time inglês, o jovem fez apenas 18 partidas, sem contribuir com gols ou assistências. Sua última aparição foi na derrota por 2 a 0 para o Liverpool, no dia 30/11, pela Premier League.

