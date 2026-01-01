Sporting (POR) se aproxima da compra de Luis Guilherme, ex-Palmeiras

Meia-atacante de 19 anos está de saída do West Ham (ING) rumo ao futebol português; veja os valores envolvidos na negociação / Crédito: Jogada 10

Uma das principais joias dos últimos anos do futebol brasileiro, o meia-atacante Luis Guilherme, ex-Palmeiras, está perto de assinar com seu novo clube. O jovem, de apenas 19 anos, está de saída do West Ham (ING) rumo ao Sporting (POR), que deve pagar 17 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões no câmbio atual) pelos seus direitos econômicos. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, em publicação nesta quinta-feira (1º/1). Ele também dá conta que o West Ham terá direito a porcentagem em uma futura venda da joia brasileira.