Se os times brasileiros fossem atores de Hollywood? Veja as comparações

IA compara os 13 maiores times do Brasil a estrelas do cinema.Vja se você está de acordo com o superstar escolhido para o seu time / Crédito: Jogada 10

Em um material que mistura futebol e cinema, o Jogada10 perguntou ao ChatGPT com quais atores de Hollywood os 13 clubes com as maiores torcidas do Brasil poderiam ser comparados. Assim, veja o resultado desta bem-humorada pergunta, em que tradição, estilo de jogo e identidade de cada time ganham rosto nas telas do cinema. Confira as escolhas da Inteligência Artificial.

Flamengo Tom Cruise – Sempre em destaque, muita visibilidade, sucesso constante e grandes “bilheterias”. Enfim: goste ou não, está sempre no centro das atenções. Palmeiras Leonardo DiCaprio –Muito talento, mas fases longas de expectativa e, quando ganha, emenda vitórias importantes. Aliás, hoje vive uma fase “premiada”. São Paulo Al Pacino – Clássico, histórico, respeitado. Já teve um auge lendário e carrega um peso enorme da própria tradição. Corinthians Sylvester Stallone – Raçudo, guerreiro, estilo “Rocky”. Pode não ser o mais elegante, mas é forte, resiliente e cresce nos momentos difíceis.

Santos Johnny Depp – Associado à genialidade e ao talento puro. Afinal, revelou estrelas únicas (tipo Pelé e Neymar), mesmo passando por fases turbulentas. Grêmio Clint Eastwood – Estilo sério, competitivo, copeiro, com fama de durão e estrategista. Internacional Robert De Niro – Intenso, tradicional, competitivo e muito ligado a rivalidades fortes. Enfim,tudo a ver com o Colorado.

Fluminense Benedict Cumberbatch – Mais refinado, técnico, estilo “intelectual”, com um futebol que valoriza a posse e a construção. Atlético-MG Denzel Washington – Forte, respeitado, presença marcante. Viveu fases de superação, mas teve resiliência para chegar ao grande reconhecimento. Vasco Nicolas Cage – História gigante, momentos brilhantes no passado, fases caóticas, mas sempre imprevisível e, portanto, capaz de surpreender.