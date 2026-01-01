Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Se os times brasileiros fossem atores de Hollywood? Veja as comparações

IA compara os 13 maiores times do Brasil a estrelas do cinema.Vja se você está de acordo com o superstar escolhido para o seu time
Em um material que mistura futebol e cinema, o Jogada10 perguntou ao ChatGPT com quais atores de Hollywood os 13 clubes com as maiores torcidas do Brasil poderiam ser comparados. Assim, veja o resultado desta bem-humorada pergunta, em que tradição, estilo de jogo e identidade de cada time ganham rosto nas telas do cinema. Confira as escolhas da Inteligência Artificial.

Flamengo

Tom CruiseSempre em destaque, muita visibilidade, sucesso constante e grandes “bilheterias”. Enfim: goste ou não, está sempre no centro das atenções.

Palmeiras

Leonardo DiCaprioMuito talento, mas fases longas de expectativa e, quando ganha, emenda vitórias importantes. Aliás, hoje vive uma fase “premiada”.

São Paulo

 Al PacinoClássico, histórico, respeitado. Já teve um auge lendário e carrega um peso enorme da própria tradição.

Corinthians

Sylvester StalloneRaçudo, guerreiro, estilo “Rocky”. Pode não ser o mais elegante, mas é forte, resiliente e cresce nos momentos difíceis.

Santos

Johnny DeppAssociado à genialidade e ao talento puro. Afinal, revelou estrelas únicas (tipo Pelé e Neymar), mesmo passando por fases turbulentas.

Grêmio

Clint EastwoodEstilo sério, competitivo, copeiro, com fama de durão e estrategista.

Internacional

Robert De NiroIntenso, tradicional, competitivo e muito ligado a rivalidades fortes. Enfim,tudo a ver com o Colorado.

Fluminense

Benedict Cumberbatch –  Mais refinado, técnico, estilo “intelectual”, com um futebol que valoriza a posse e a construção.

Atlético-MG

Denzel WashingtonForte, respeitado, presença marcante. Viveu fases de superação, mas teve resiliência para chegar ao grande reconhecimento.

Vasco  

Nicolas CageHistória gigante, momentos brilhantes no passado, fases caóticas, mas sempre imprevisível e, portanto,  capaz de surpreender.

Bahia

Will Smith – Carisma, conexão com o público e capacidade de se reinventar depois de fases complicada.

E então, estão de acordo com a escolha da IA para o seu time do coração?

