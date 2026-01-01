Renovação de Neymar tranquiliza Santos para planejar 2026

Camisa 10 aceita vínculo mais longo, permanece após a Copa do Mundo e vira peça central para o Peixe montar elenco para a temporada / Crédito: Jogada 10

A renovação de contrato de Neymar por mais um ano com o Santos representa mais do que a simples permanência do principal ídolo recente do clube. O novo acordo indica uma mudança clara de comportamento do meia-atacante, que aceitou um vínculo mais longo e seguirá no Peixe mesmo após a disputa da Copa do Mundo desta temporada. Nos bastidores, jogador, estafe e diretoria voltaram a se alinhar. Um dos sinais dessa reaproximação é justamente o abandono da prática de contratos curtos, adotada por Neymar desde o retorno ao futebol brasileiro. Com a extensão do vínculo, o Santos ganha maior previsibilidade para estruturar o elenco e planejar a temporada. Mas também sem conviver constantemente com especulações sobre uma saída iminente do camisa 10.

O contrato renovado se encerra no fim da atual gestão do presidente Marcelo Teixeira, que se encerra em dezembro. Até o momento, não há definição sobre uma eventual candidatura à reeleição do dirigente. Mais que o Santos, Neymar tenta voltar à Seleção Neymar retornou ao Santos em janeiro do ano passado com objetivos claros: recuperar a condição física, reencontrar o bom futebol e se recolocar no radar da seleção brasileira visando a Copa do Mundo. O roteiro, porém, não se desenvolveu como o esperado. Problemas físicos e lesões impediram uma sequência consistente de jogos ao longo da temporada. Sem regularidade, o atacante acabou ficando fora das convocações do técnico Carlo Ancelotti. Em dezembro, o treinador italiano deixou aberta a possibilidade de contar com o jogador, desde que ele esteja bem fisicamente e mereça a vaga. No mesmo mês, Neymar apareceu em um show do cantor Thiaguinho e fez uma promessa pública, dizendo que fará “o impossível” para buscar o hexacampeonato mundial.

Em 2026, o Brasil terá apenas uma Data Fifa antes do Mundial, com amistosos contra França e Croácia. Esse período será a última oportunidade para Neymar ser observado e testado por Ancelotti antes da convocação final. Recentemente, o camisa 10 passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Problema, aliás, que o fez atuar no sacrifício na reta final do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o jogador realiza o processo de fisioterapia em sua residência, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Assim, a expectativa no Santos é de que Neymar se reapresente junto ao restante do elenco nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, dando início a uma nova etapa que, ao menos fora de campo, começa com sinais de maior estabilidade e compromisso de longo prazo.