O que falta para Marlon Freitas ser anunciado pelo Palmeiras?

Volante vai passar por exames médicos e assinatura de contrato, antes de vestir oficialmente a camisa do Verdão

O acordo entre os clubes prevê a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador por 6 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 33 milhões na cotação atual. O vínculo com o Palmeiras será de três temporadas, reforçando o planejamento do clube para o próximo ciclo esportivo.

O Palmeiras está muito próximo de confirmar Marlon Freitas como seu primeiro reforço para a temporada de 2026. O volante aguarda apenas a realização dos exames médicos e a formalização dos contratos, etapas previstas para a primeira semana de janeiro, período marcado pela reapresentação do elenco alviverde.

No Botafogo, a ideia inicial era renovar o contrato de Marlon Freitas, válido até dezembro de 2026. No entanto, o próprio atleta solicitou a liberação para acertar com o Palmeiras. A diretoria alvinegra aceitou negociar diante das cifras envolvidas, consideradas elevadas para um jogador de 30 anos dentro dos parâmetros adotados pelo clube carioca.

As bases salariais entre Marlon e o Palmeiras foram definidas na última sexta-feira (26/12). Assim, no mesmo dia, o volante comunicou oficialmente seu desejo de sair durante uma videoconferência com o acionista majoritário do Botafogo, John Textor, o que acelerou o desfecho da negociação.

Segundo volante de origem, Marlon Freitas chega ao Verdão para disputar espaço em um setor que atualmente conta com Andreas Pereira e Lucas Evangelista, este último ainda em processo de recuperação de lesão. A chegada do ex-botafoguense pode, inclusive, permitir uma utilização mais avançada de Andreas no meio-campo.

Marlon Freitas antes do Palmeiras

Capitão e uma das principais lideranças do Botafogo, Marlon Freitas foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024. Ao longo de sua passagem pelo clube, acumulou 186 partidas disputadas, com cinco gols marcados e 18 assistências. Números que reforçam sua regularidade e importância no período mais vitorioso recente do Alvinegro.