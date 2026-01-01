Mercado da bola desta quinta-feira (01/1): Flamengo insiste por Kaio Jorge e Cruzeiro com reforços

Primeiro dia do ano tem clube mineiro anunciando goleiro, Botafogo com barca e Corinthians sondando volante / Crédito: Jogada 10

Ano novo, vida nova e rumores novos. O ano de 2026 começou, mas as notícias do mercado da bola seguem a todo vapor. E quem segue no destaque é Kaio Jorge. O Flamengo voltou a fazer uma oferta para tirar o centroavante do Cruzeiro e colocou Everton Cebolinha na negociação. Em contra partida, a Raposa encaminhou a chegada de um novo artilheiro para a nova temporada. O J10 atualiza o torcedor da janela de transferência. Flamengo O Flamengo fez uma nova investida para contratar o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. O clube ofereceu 24 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) e o atacante Cebolinha (avaliado em oito milhões de euros), além de 10% em uma futura venda. O total seria de 32 milhões de euros (R$ 207 milhões).

Cruzeiro Por sua vez, a Raposa encaminhou a contratação do atacante Chico da Costa, ex-Mirassol. O clube apresentou uma proposta de compra ao Cerro Porteño, por um ano, com opção de ampliar em mais um. O clube tem um acerto alinhado com o jogador e considera as conversas abem avançadas com o time paraguaio. A expectativa é de que um desfecho ocorra nos próximos dias. Além disso, o Cruzeiro confirmou oficialmente a contratação do goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, que firmou vínculo com o clube até dezembro de 2028. O jogador é o segundo reforço anunciado pela Raposa para a próxima temporada, após a chegada do atacante colombiano Neiser Villarreal. Botafogo O novo ano significa saídas para o Botafogo. Cinco jogadores se despediram do clube com a chegada de 2026: o lateral-esquerdo Cuiabano, o atacante Mastriani e os zagueiros Gabriel Silva, Lucas Halter e Philipe Sampaio. Além disso, o clube carioca foca as atenções para tentar a contratação de Cristian Medina, volante do Estudiantes, para tentar repor a saída de Marlon Freitas, acertado com o Palmeiras.

Internacional O Inter oficializou a renovação de contrato com Alan Patrick até dezembro de 2027. O clube divulgou nesta quinta-feira (01/1) a extensão do vínculo do meia, que se encerrava no fim deste ano, até o término de 2027. Corinthians O Corinthians demonstrou interesse na contratação do volante Pierre, atualmente no Fortaleza. As conversas ainda estão em estágio inicial. Contudo, após o primeiro contato, a diretoria corintiana recebeu a informação de que o jogador de 23 anos também desperta interesse de equipes do exterior, o que pode dificultar uma eventual negociação. Outras movimentações do mercado da bola O Bahia oficializou a saída de Rafael Ratão, na manhã desta quinta-feira. Aliás, o Tricolor vendeu o atacante ao Shanghai Shenhua, da China, por 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões na cotação atual), com contrato de três anos.