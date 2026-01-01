Meia Noite: o “time do cemitério” que abre, na manhã deste 2/1, a Copinha 2026

O leitor que pesquisar sobre os concorrentes da Copa SP achará inusitado um determinado nome, Meia Noite SAF. Ao se aprofundar um pouco mais, descobre que o time é de Patrocínio Paulista, foi fundado como amador há seis décadas. Além disso, tem um estádio que fica colado a um cemitério. SEu uniforme é branco como daqueles fantasmas que aparecem em desenhos. Mais do que isso, fará a sua estreia nesta primeira sexta-feira do ano. Sexta-feira, meia-noite, cemitério, todo de branco. Diante disso, este time dá medo?

Brincadeiras à parte, o Meia Noite Esporte Clube foi fundado em 21 de abril de 1959 por amigos. Curiosamente, o nome do time surgiu de forma inusitada. Naquela tarde, dia de Tiradentes, véspera da data em que se celebra o Descobrimento do Brasil, um grupo de amigos se reuniu num bar do centro e ficou discutindo qual seria o nome do novo clube da cidade. Enquanto isso, a conversa se estendeu por horas. Até que, em certo momento, o sino da igreja tocou. Era meia-noite e um dos participantes, Nicolau, sugeriu: “Que tal, Meia Noite?”. Assim, a ideia ganhou por aclamação.

Meia Noite SAF

Desde então, o time representou a cidade de Patrocínio Paulista em torneios amadores e seguiu dessa forma até 2024. Então, o empresário Edson Faleiros, ex-jogador do clube, fez uma proposta para transformar o time em SAF. A partir daí, assumiu o futebol contando com a parceria do amigo Juliano Leonel, empresário de jogadores como Cicinho, ex-lateral-direito com passagens por São Paulo, Real Madrid e Seleção Brasileira, entre outras equipes. Surgia o Meia Noite SAF.

Já no primeiro ano de trabalho, foram formados times de base e, agora, para 2026, o clube dá seu maior voo: colocar a equipe na Copa São Paulo, sendo sede de um dos grupos. Dessa maneira, a participação servirá como laboratório para o Meia Noite SAF. Em seguida espera se profissionalizar em até dois anos e disputar o Paulistão, começando pela quinta divisão, a última do futebol estadual.

Estreia na Copinha

Enquanto isso não chega, tudo o que os donos da SAF e os torcedores da pequena Patrocínio Paulista — cidade de cerca de 14 mil habitantes — querem é ver logo o Meia Noite em campo pela primeira vez na Copinha. E isso acontecerá em grande estilo. Afinal, o Meia Noite recebe o Real, de Roraima, nesta sexta-feira. Justamente no jogo de abertura oficial da competição, com direito a cerimônia especial e tudo mais. É verdade que a partida será às 8h45 da manhã (de Brasília). Um horário pouco assustador para um time chamado Meia Noite, dono de um estádio colado ao cemitério e de uma camisa branca que mais lembra um fantasma de desenho animado. Mas há um detalhe importante: a mascote do clube é um galo. E, como todo mundo sabe, quando o galo canta cedo, ninguém entra em campo dormindo.