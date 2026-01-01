Maresca deixa o Chelsea. Caminho aberto para o Mancheste City

De acordo com a imprensa inglesa, vários motivos minaram o ambiente entre técnico e diretoria. Além disso, as notícias de que Pep Guardiola fará um período sabático ao fim da temporada 2025/26, após dez anos de sucesso no City, fizeram com que as especulações sobre o nome de Maresca para o seu lugar crescessem. Afinal, nome e currículo, somados ao passado nos Citizens, indicavam esse cenário. Ao mesmo tempo, outros fatores mostravam que Maresca não estava em sintonia com a diretoria do clube londrino.

Enzo Maresca não é mais técnico do Chelsea. A confirmação ocorreu na manhã deste dia 1º de janeiro, por meio da diretoria do clube, que informou ter chegado a um acordo com o treinador que levou o time a ser campeão mundial de clubes em 2025. Com isso, cresce, e muito, a especulação de que Maresca, que vinha às turras com o clube inglês nas últimas semanas, assim, abriu caminho para assumir o comando técnico do Manchester City no lugar de Guardiola. Afinal, Maresca foi técnico do sub-23 dos Citizens (2020/21) e auxiliar técnico de Guardiola em 2022/23, além de manter ótimo ambiente na agremiação de Manchester.

Problemas…

Primeiramente, a recusa do Chelsea em contratar mais um zagueiro para a equipe. Em seguida, outra negativa do clube em aceitar que o técnico escrevesse um livro. Maresca, por sua vez, sempre se negou a usar marcas ligadas ao Chelsea, como uniformes, já que não tinha contrato individual e, por isso, utilizava suas próprias roupas nos jogos, o que deixava a diretoria descontente, mas era relevado em razão dos bons resultados em campo. Contudo, ao participar de um evento na Itália sem o aval do clube e, além disso, pelas declarações após o jogo contra o Everton, tudo foi se deteriorando. E como, atualmente, o Chelsea está longe da briga pelo título inglês — tem 30 pontos, contra 45 do líder Arsenal —, o clima acabou se desgastando de vez.

Nota do Chelsea

“O Chelsea e o técnico Enzo Maresca se separaram. Durante seu tempo no clube, Enzo levou a equipe ao sucesso na Liga Conferência e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Essas conquistas continuarão sendo uma parte importante da história recente do clube, e agradecemos a ele por suas contribuições. Com isso, e com objetivos importantes ainda a serem disputados em quatro competições, incluindo a classificação para a Champions League, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dará ao time a melhor chance de retomar a temporada. Desejamos felicidades para o futuro de Enzo.”

Raio X de Enzo Maresca

Ex-jogador da Juventus e com grande passagem pelo Sevilla, entre 2005 e 2009, Maresca atuou por todas as seleções de base da Itália, mas nunca pela seleção principal. Posteriormente, iniciou a carreira de treinador em 2017, após se aposentar dos gramados, quando defendia o Verona. Depois, foi auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City e, na sequência, saiu para se tornar treinador principal do Leicester em 2023. No ano seguinte, acertou com o Chelsea.