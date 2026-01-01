Manchester City só empata com o Sunderland e vê liderança mais longe

Manchester City só empata com o Sunderland e vê liderança mais longeCitizens ficam no 0 a 0 em jogão no Stadium of Light, nesta quinta (1º/1), primeiro dia do ano; time de Guardiola vê Arsenal abrir vantagem
O Manchester City encerrou sua sequência de oito vitórias seguidas ao “estrear” em 2026. Nesta quinta-feira (1º/1) – primeiro dia do ano -, os Citizens ficaram no 0 a 0 contra o Sunderland, no Stadium of Light, pela 19ª rodada da Premier League, e agora se veem a quatro pontos do líder Arsenal.
Não foi por falta de tentativa, já que os times jogaram bem e criaram oportunidades para tirar o placar do zero. No entanto, os goleiros se sobressaíram, garantindo o 0 a 0. Assim, o Manchester City segue em segundo, mas já começa a ver os Gunners abrindo distância – 45 a 41. Já o Sunderland, com campanha sólida, mantém a sétima posição, agora com 29 pontos.
O jogo
A etapa inicial foi de bastante equilíbrio. Ainda invicto em casa, o Sunderland não sentou no próprio campo e quis jogar contra o City. A primeira chance até virou gol, com Bernardo Silva abrindo o placar logo cedo, aos 5′, após cobrança de escanteio. Como estava impedido, porém, o gol não valeu.
A resposta foi perigosa. Brobbey ficou na cara de Donnarumma, mas parou no arqueiro italiano, aos 20′. Já aos 36′, Haaland também tentou tirar o zero do placar. O goleiro Roefs evitou o gol com os pés, fazendo, assim, uma grande defesa.
A etapa final seguiu na mesma toada: o City, perigoso com suas trocas de passes e envolvência, chegava à área adversária. Roefs, em excelente dia, não deixava a bola entrar. E o mesmo vale para o lado oposto. Afinal, o Sunderland – empurrado por sua fanática torcida -, também chegava com perigo, com Donnarumma precisando trabalhar.
O técnico Pep Guardiola, após perder Nico González e Savinho por lesão, se viu obrigado a mexer. Doku, que substituiu o brasileiro, começou seu carnaval pela ponta esquerda, causando desespero na defesa do Sunderland. Aos 24′, ele driblou três e soltou a pancada. A bola bateu no rosto de Mukiele, que, então, salvou o gol. Alderete também travou a finalização de Bernardo Silva no rebote. Gvardiol, outro que entrou, acertou a trave. Apesar da absurda pressão nos momentos finais, o Sunderland soube segurar o poderoso ataque do City, garantindo o importante ponto em casa. O Arsenal agradece.
Próximos passos de Sunderland e Manchester City
Janeiro segue quente para as equipes. O Sunderland deixa o Stadium of Light e viajará para Londres, onde enfrenta o Tottenham, no domingo (4/1), pela 20ª rodada – a primeira do returno da Premier League. Três dias depois, seguindo na capital inglesa, visita o Brentford, pela #21.
O Manchester City, por sua vez, tem três compromissos consecutivos em casa nesta maratona de início de ano. Nos mesmos dias 4 e 7, recebe Chelsea e Brighton, pelas rodadas 20 e 21 da Premier. Depois, no dia 10, encara o Exeter, da terceira divisão, em sua estreia na FA Cup (fase 1/32 avos de final).
Jogos da 19ª rodada da Premier League 2025/2026
Terça-feira (30/12)
Burnley 1×3 Newcastle
Chelsea 2×2 Bournemouth
Nottingham Forest 0x2 Everton
West Ham 2×2 Brighton
Arsenal 4×1 Aston Villa
Manchester United 1×1 Wolverhampton
Quinta-feira (1/1)
Liverpool 0x0 Leeds United
Crystal Palace 1×1 Fulham
Brentford 0x0 Tottenham
Sunderland 0x0 Manchester City
