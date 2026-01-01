Manchester City só empata com o Sunderland e vê liderança mais longe

Citizens ficam no 0 a 0 em jogão no Stadium of Light, nesta quinta (1º/1), primeiro dia do ano; time de Guardiola vê Arsenal abrir vantagem / Crédito: Jogada 10

O Manchester City encerrou sua sequência de oito vitórias seguidas ao “estrear” em 2026. Nesta quinta-feira (1º/1) – primeiro dia do ano -, os Citizens ficaram no 0 a 0 contra o Sunderland, no Stadium of Light, pela 19ª rodada da Premier League, e agora se veem a quatro pontos do líder Arsenal. Não foi por falta de tentativa, já que os times jogaram bem e criaram oportunidades para tirar o placar do zero. No entanto, os goleiros se sobressaíram, garantindo o 0 a 0. Assim, o Manchester City segue em segundo, mas já começa a ver os Gunners abrindo distância – 45 a 41. Já o Sunderland, com campanha sólida, mantém a sétima posição, agora com 29 pontos.

A etapa inicial foi de bastante equilíbrio. Ainda invicto em casa, o Sunderland não sentou no próprio campo e quis jogar contra o City. A primeira chance até virou gol, com Bernardo Silva abrindo o placar logo cedo, aos 5′, após cobrança de escanteio. Como estava impedido, porém, o gol não valeu. A resposta foi perigosa. Brobbey ficou na cara de Donnarumma, mas parou no arqueiro italiano, aos 20′. Já aos 36′, Haaland também tentou tirar o zero do placar. O goleiro Roefs evitou o gol com os pés, fazendo, assim, uma grande defesa. A etapa final seguiu na mesma toada: o City, perigoso com suas trocas de passes e envolvência, chegava à área adversária. Roefs, em excelente dia, não deixava a bola entrar. E o mesmo vale para o lado oposto. Afinal, o Sunderland – empurrado por sua fanática torcida -, também chegava com perigo, com Donnarumma precisando trabalhar.