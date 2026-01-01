Jovem do Metz (FRA) está entre os feridos em tragédia na Suíça

Explosão matou 40 pessoas e deixou 115 feridos; um deles é Tahirys dos Santos, de apenas 19 anos

Dessa forma, ele foi de avião para um hospital na Alemanha, onde segue internado, segundo o “L’Équipe”, da França. O Metz, então, prestou apoio ao jogador e à família. A explosão, ocorrida por volta das 1h30 (local), matou pelo menos 40 pessoas e deixou 115 feridos durante o Réveillon.

Um jogador do Metz (FRA) está entre os feridos da explosão em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada da última quarta-feira (31/12) para quinta (1º/1). É o meia francês Tahirys dos Santos, de apenas 19 anos. O jogador sofreu queimaduras graves no corpo, de acordo com publicação do próprio Metz via redes sociais.

LEIA MAIS: Manchester City só empata com o Sunderland e vê liderança mais longe

Quem também se manifestou foi Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele lamentou o falecimento dos envolvidos na tragédia, que ocorreu em lugar “querido” para o mandatário. Lembrando que Infantino é suíço. Além disso, a sede da Fifa fica em Zurique, também na Suíça.

“Estou profundamente entristecido com a notícia de que um incêndio trágico tirou a vida de muitas pessoas e deixou dezenas de feridos em Crans-Montana. É uma parte da Suíça que é muito querida para mim, e não tenho dúvidas de que a comunidade local se unirá para oferecer o máximo de apoio possível aqueles que precisam. Em nome de todos na Fifa e da comunidade global do futebol, estendo minhas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos de todos os afetados por essa tragédia”, declarou o presidente da Fifa.