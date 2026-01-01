Jovem do Metz (FRA) está entre os feridos em tragédia na Suíça

Jovem do Metz (FRA) está entre os feridos em tragédia na SuíçaExplosão matou 40 pessoas e deixou 115 feridos; um deles é Tahirys dos Santos, de apenas 19 anos
Um jogador do Metz (FRA) está entre os feridos da explosão em um bar da estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada da última quarta-feira (31/12) para quinta (1º/1). É o meia francês Tahirys dos Santos, de apenas 19 anos. O jogador sofreu queimaduras graves no corpo, de acordo com publicação do próprio Metz via redes sociais.
Dessa forma, ele foi de avião para um hospital na Alemanha, onde segue internado, segundo o “L’Équipe”, da França. O Metz, então, prestou apoio ao jogador e à família. A explosão, ocorrida por volta das 1h30 (local), matou pelo menos 40 pessoas e deixou 115 feridos durante o Réveillon.
LEIA MAIS: Manchester City só empata com o Sunderland e vê liderança mais longe
Quem também se manifestou foi Gianni Infantino, presidente da Fifa. Ele lamentou o falecimento dos envolvidos na tragédia, que ocorreu em lugar “querido” para o mandatário. Lembrando que Infantino é suíço. Além disso, a sede da Fifa fica em Zurique, também na Suíça.
“Estou profundamente entristecido com a notícia de que um incêndio trágico tirou a vida de muitas pessoas e deixou dezenas de feridos em Crans-Montana. É uma parte da Suíça que é muito querida para mim, e não tenho dúvidas de que a comunidade local se unirá para oferecer o máximo de apoio possível aqueles que precisam. Em nome de todos na Fifa e da comunidade global do futebol, estendo minhas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos de todos os afetados por essa tragédia”, declarou o presidente da Fifa.