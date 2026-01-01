Internacional renova contrato do lateral Aguirre até dezembro de 2028

Defensor foi o atleta que mais atuou pelo Colorado em 2025, com 54 jogos; novo vínculo garante permanência por mais três temporadas

A renovação contratual surge como um reconhecimento direto à consistência física e técnica apresentada pelo atleta ao longo de 2025. Aguirre não foi apenas um titular absoluto, mas sim o verdadeiro “homem de ferro” do elenco colorado. Isso porque ele encerrou o ano estatisticamente como o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Inter na temporada, somando expressivas 54 partidas disputadas. Em um calendário historicamente desgastante como o do futebol brasileiro, alcançar essa marca atuando em uma posição de alta exigência física, como a lateral, é um feito que a comissão técnica e a preparação física valorizaram imensamente.

O Sport Club Internacional iniciou o ano de 2026 trabalhando forte para garantir a manutenção de suas peças fundamentais. A diretoria comunicou oficialmente nesta quinta-feira (1º) a prorrogação do contrato do lateral-direito Aguirre. O novo vínculo estende a permanência do defensor no Beira-Rio até dezembro de 2028. Essa movimentação confirma o planejamento estratégico do clube em manter a espinha dorsal que atuou na última temporada, valorizando os profissionais que entregaram desempenho com regularidade.

Números sólidos no Internacional

Além da presença constante entre os titulares, o lateral-direito também mostrou serviço efetivo no apoio ao ataque. Durante a maratona de jogos da temporada passada, Aguirre balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com quatro assistências para seus companheiros. Desse modo, ele se consolidou como uma válvula de escape importante pelo lado do campo, conseguindo equilibrar as obrigações defensivas de marcação com chegadas perigosas à linha de fundo. A extensão do acordo até 2028 oferece segurança jurídica ao Internacional e protege o atleta de eventuais investidas de rivais ou do mercado externo.

Com a assinatura do novo documento, a expectativa interna é que Aguirre continue sendo um dos pilares incontestáveis do sistema defensivo pelos próximos três anos. A direção entende que a continuidade do trabalho é vital para a conquista dos títulos que a torcida almeja. Assim sendo, garantir a permanência do atleta que mais jogou na última temporada envia uma mensagem clara de que o Inter aposta na estabilidade e na meritocracia para colher frutos em 2026. O torcedor colorado, portanto, inicia o ano com a certeza de que a lateral-direita segue em boas mãos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.