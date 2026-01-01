Internacional renova contrato de Alan Patrick até o fim de 2027

Internacional renova contrato de Alan Patrick até o fim de 2027Meia de 34 anos estende vínculo após temporada brilhante em 2025; capitão é o maior artilheiro do novo Beira-Rio
O ano de 2026 começou com uma notícia fundamental para o planejamento do Sport Club Internacional. A diretoria colorada comunicou oficialmente, nesta quinta-feira (1º), a prorrogação do contrato de Alan Patrick. O camisa 10, capitão e grande referência técnica do elenco, estendeu seu vínculo com o clube gaúcho até dezembro de 2027. A renovação blinda o principal jogador do time e garante a continuidade de um trabalho que atingiu seu auge técnico e de liderança na última temporada, consolidando o meia como o pilar do projeto esportivo no Beira-Rio.
O desempenho de Alan Patrick em 2025 justificou cada esforço da direção para mantê-lo. Protagonista absoluto dentro e fora de campo, o jogador viveu mais uma temporada de altíssimo nível e afirmou-se definitivamente entre os principais nomes do futebol brasileiro. Sua produtividade foi avassaladora: ao longo do ano, ele disputou 51 partidas, marcou 21 gols e distribuiu 13 assistências. Esses números o colocaram como o líder isolado do Internacional tanto em bolas na rede quanto em passes para gol na temporada, evidenciando sua importância vital para o funcionamento ofensivo da equipe.
Recordista e maior artilheiro do novo Beira-Rio
A história de Alan Patrick com a camisa colorada ganha contornos de idolatria quando analisada em perspectiva. Somando suas duas passagens pelo Internacional, o atleta acumula agora a expressiva marca de 240 jogos oficiais. Sua contribuição direta em gols chega a mais de uma centena de participações, com 61 gols marcados e 41 assistências anotadas. Essa regularidade permitiu que ele alcançasse um feito histórico: Alan Patrick é o maior artilheiro da história do novo Beira-Rio, desde a reinauguração do estádio.
Além do faro de gol, a capacidade criativa do meia segue sendo seu grande diferencial. Ele encerrou o último Brasileirão com o status de jogador com mais “grandes chances criadas” em todo o campeonato. A renovação por mais duas temporadas oferece ao torcedor a certeza de que a regência do meio-campo continuará passando pelos pés de quem melhor conhece os atalhos do gramado em Porto Alegre.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.