Internacional renova contrato de Alan Patrick até o fim de 2027

O ano de 2026 começou com uma notícia fundamental para o planejamento do Sport Club Internacional. A diretoria colorada comunicou oficialmente, nesta quinta-feira (1º), a prorrogação do contrato de Alan Patrick. O camisa 10, capitão e grande referência técnica do elenco, estendeu seu vínculo com o clube gaúcho até dezembro de 2027. A renovação blinda o principal jogador do time e garante a continuidade de um trabalho que atingiu seu auge técnico e de liderança na última temporada, consolidando o meia como o pilar do projeto esportivo no Beira-Rio.

O desempenho de Alan Patrick em 2025 justificou cada esforço da direção para mantê-lo. Protagonista absoluto dentro e fora de campo, o jogador viveu mais uma temporada de altíssimo nível e afirmou-se definitivamente entre os principais nomes do futebol brasileiro. Sua produtividade foi avassaladora: ao longo do ano, ele disputou 51 partidas, marcou 21 gols e distribuiu 13 assistências. Esses números o colocaram como o líder isolado do Internacional tanto em bolas na rede quanto em passes para gol na temporada, evidenciando sua importância vital para o funcionamento ofensivo da equipe.