Ídolo de Fluminense e Corinthians, Rivellino completa 80 anos

Ídolo de Fluminense e Corinthians, Rivellino completa 80 anosCraque começou a carreira no Timão e se mudou para o Fluzão para fazer história; ele venceu a Copa do Mundo de 70 com a Seleção
Além de marcar entrada de um novo ano, esta quinta-feira (1º/1) representa o aniversário de um grande ídolo brasileiro. Roberto Rivellino, afinal, completa 80 anos neste dia que abre 2026. Craque de Fluminense e Corinthians, o ex-jogador também marcou época na Seleção Brasileira.
Rivellino começou a carreira em 1965 no Timão. Por lá ficou até 1974, disputando mais de 200 partidas e marcando 74 gols. Ele conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1966. À época, o Campeonato Paulista tinha o domínio de Santos e Palmeiras.
O craque, então, se mudou para o Rio de Janeiro para defender as cores do Fluminense. Ficou entre 1975 e 1977, anotando 44 gols em 119 partidas e fazendo parte da “Máquina Tricolor”. Ele conquistou duas vezes o Campeonato Carioca: em 1975 e 1976. Posteriormente, foi pioneiro ao sair rumo à Arábia Saudita, defendendo o Al-Hilal entre 1978 e 1981. Rivellino venceu a Liga Saudita em 1978/79.
Já pela Seleção Brasileira, o canhoto fez história ao disputar 92 partidas e marcar 26 gols. Além disso, marcou a carreira ao vencer a Copa do Mundo de 1970 com uma das melhores seleções da história. Ele se aposentou em 1974 no Nacional-AM.