Grêmio x Falcon, pela Copinha: onde assistir

Grêmio x Falcon, pela Copinha: onde assistirGaúchos, que sonham com o primeiro titulo na tradicional competição, jogam neste dia 2/1, na rodada de abertura
A Copinha São Paulo começa nesta sexta-feira, 2/1, com seis jogos. No primeiro deles, o Grêmio, enfrenta os sergipanos do Falcon às 18h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin (Arena Plínio Marin). É o jogo de fundo do Grupo 2, já que Votuporanguense e Galvez se enfrentam às 15h45 (de Brasília). Os gaúchos jamais ganharam a competição e sonham comaprimeira conquista. Mas jpa foram vices duas vezes: em 1991 e 2020. O Falcon busca surpreender. Assim, repetir as campanhas de 2022 e 2025, quando passaram da primeira fase. No anos passado, caiu para o Corinthians,que acabou campeão.
Os canais Cazé TV e YouTube Paulistão transmitem a partir das 18h (de Brasília).
Como estão Grêmio e Falcon
O Grèmi viajou na manhadesde 1º de janeiro rumo à São Paulo. O técnico Fernando Garcia tem 23 jogadores à disposição. São eles:
Goleiros: João Victor, Mateus Bertolo e Vitão.
Zagueiros: Bernardo Ferreira, Bernardo Tramontini, David Brendo e Nathan.
Laterais: Higor, Pedro Gabriel e Vitor Ramon.
Meio-campistas: Adrielson, Arthur Júnior, Danillo, Iago Valeije, Jeferson, João Borne, Rogério, Smiley e Zortéa.
Atacantes: Benja, Fellipe Magalhães, Harlley e Ryan.
Do lado do Falcon, o time do técnico Alexandre Santos fez um amistoso contra o Deportivo Aracaju no fim do ano. No entanto, terminou em empate por 0 a 0, servindo como preparação final para a competição. Além disso, vale ressaltar que o Falcon é campeão sergipano, o que reforça a expectativa sobre seu desempenho na Copinha.
Regulamento da Copinha-2026
A Copinha tem sete fases, sendo a primeira a fase de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times serão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.
Jogos da Copinha deste 2/1
Meia Noite SAF x Real de Roraima – 8h45 (de Brasília)
Coritiba x Ponte Preta -11h
Votuporanguense x Galvez-AC- 15h45
Miirassol x Forte-ES- 16h15
Grêmio x Falcon-SE – 18h
Sport x Linense – 18h30
