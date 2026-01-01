Grêmio x Falcon, pela Copinha: onde assistir

Gaúchos, que sonham com o primeiro titulo na tradicional competição, jogam neste dia 2/1, na rodada de abertura

A Copinha São Paulo começa nesta sexta-feira, 2/1, com seis jogos. No primeiro deles, o Grêmio, enfrenta os sergipanos do Falcon às 18h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin (Arena Plínio Marin). É o jogo de fundo do Grupo 2, já que Votuporanguense e Galvez se enfrentam às 15h45 (de Brasília). Os gaúchos jamais ganharam a competição e sonham comaprimeira conquista. Mas jpa foram vices duas vezes: em 1991 e 2020. O Falcon busca surpreender. Assim, repetir as campanhas de 2022 e 2025, quando passaram da primeira fase. No anos passado, caiu para o Corinthians,que acabou campeão.

Como estão Grêmio e Falcon

O Grèmi viajou na manhadesde 1º de janeiro rumo à São Paulo. O técnico Fernando Garcia tem 23 jogadores à disposição. São eles:

Goleiros: João Victor, Mateus Bertolo e Vitão.

Zagueiros: Bernardo Ferreira, Bernardo Tramontini, David Brendo e Nathan.

Laterais: Higor, Pedro Gabriel e Vitor Ramon.

Meio-campistas: Adrielson, Arthur Júnior, Danillo, Iago Valeije, Jeferson, João Borne, Rogério, Smiley e Zortéa.

Atacantes: Benja, Fellipe Magalhães, Harlley e Ryan.

Do lado do Falcon, o time do técnico Alexandre Santos fez um amistoso contra o Deportivo Aracaju no fim do ano. No entanto, terminou em empate por 0 a 0, servindo como preparação final para a competição. Além disso, vale ressaltar que o Falcon é campeão sergipano, o que reforça a expectativa sobre seu desempenho na Copinha.

Regulamento da Copinha-2026

A Copinha tem sete fases, sendo a primeira a fase de grupos, que começa neste 2/1 e segue até o dia 11. Ao todo, 128 (cento e vinte e oito) times serão divididos em 32 (trinta e dois) grupos de quatro equipes. Dessa forma, eles jogarão entre si dentro do grupo em turno único. Em seguida, classificam-se para a segunda fase os dois primeiros de cada grupo. A partir dessa fase, a competição passa a ser em mata-mata, até a final, que será disputada no dia 25.