Governo do Gabão suspende Aubameyang, o maior jogador da história do país

Pierre-Emerick Aubameyang que tem passagens por gigantes da Europa foi suspenso após a eliminação do Gabão na Copa Africana de Nações / Crédito: Jogada 10

O Governo do Gabão decidiu suspender o atacante Pierre-Emerick Aubameyang. A decisão foi anunciada após a eliminação da seleção do país na Copa Africana de Nações. Além do dele, o zagueiro Bruno Ecuele Manga, outro atleta de destaque no elenco, também está fora por tempo indeterminado. As suspensões ocorreram após a derrota do Gabão por 3 a 2 para a Costa do Marfim. Curiosamente, o Gabão abriu o placar em 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Contudo, nos últimos 10 minutos, a Costa do Marfim virou a partida. O jogo pela última rodada do Grupo C.O Gabrão terminou em último.

“O governo decidiu pela dissolução do corpo técnico e pela suspensão da seleção nacional até novo aviso dos jogadores Bruno Ecuele Manga e Pierre Emerick-Aubameyang“, diz o comunicado. O presidente do Gabão, Brice Clotaire Oligui Nguema, deu uma declaração pouco antes do anúncio da decisão, lamentando o resultado. “É uma parte da identidade nacional que se vê debilitada. A seleção mostra dois problemas importantes que refletem deficiências estruturais persistentes: falta de método e desperdício de recursos”, concluiu. A derrota decretou uma participação ruim do Gabão na Copa Africana de Nações. Pelo Grupo F que tinha ainda Camarões, Moçambique e Costa do Marfim, foram três derrotas em três jogos, com quatro gols marcados e sete sofridos. Além disso, o país está fora da Copa do Mundo de 2026.

Relembre o histórico de Aubameyang Suspenso pelo Gabão, Pierre Emerick-Aubameyang tem 36 anos Nasceu na França, mas tem nacionalidade espanhola, italiana e gabonesa. Isso ocorre por causa de sua mãe ser espanhola e ele ter vivido anos na Itália, o que deu condiçoes de ganhar a nacionalidade. Inclusive chegou a ser convocado para a seleção de base da Azzurra. Mas preferiu dar prioridade ao Gabão, que é o país de seu pai. Pierre Aubameyang, que é ex-jogador e defendeu a seleção gabonesa. Tem um irmão, Willy, também ex-jogador, mas sem tanto sucesso, embora tenha atuado pelo Milan e pela seleção do Gabão. Pela seleção, soma 40 gols em 86 jogos. Atualmente está no Olympique de Marselha, um dos gigantes do fuebol da França. Ele tem passagens por gigantes da Europa como Milan, Barcelona e Chelsea. Contudo, teve maior destaque no Borussia Dortmund onde ficou de 2013 a 2017 e depois seguiu bem no Arsenal onde atuou entre 2017 a 2021.