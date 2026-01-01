Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia renovação com o goleiro Fábio

Arqueiro de 45 anos, que tinha vínculo até o fim de 2026, assina até dezembro de 2027; confira algumas marcas
O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (1º/1) a renovação do goleiro Fábio, de 45 anos. O arqueiro, que tinha vínculo até 2026, assinou novo contrato, agora válido até dezembro de 2027.

Esta será, aliás, a sexta temporada de Fábio no gol Tricolor. Contratado em 2022 após deixar o Cruzeiro, o goleiro logo conquistou espaço no Fluzão, tornando-se ídolo. Ele venceu o Carioca de 2023, a Libertadores do mesmo ano e também a Recopa Sul-Americana 2024 com a equipe das Laranjeiras. Atualmente, são 261 partidas com a camisa do Fluminense.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia Puma como novo fornecedor; veja camisas

Pelo Flu, alcançou marcas históricas. Afinal, passou a ser o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol, superando o também arqueiro Peter Shilton, que tinha 1.390 atuações na carreira. A marca foi alcançada no dia 20 de agosto de 2025, em jogo contra o América de Cali (COL), pela Sul-Americana.

Além disso, recebeu indicação ao prêmio “The Best”, da Fifa, concorrendo à seleção do ano de 2025. Ele foi um dos destaques do Fluminense na campanha da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Tricolor fez bonito, parando apenas no futuro campeão Chelsea (ING), na semifinal.

Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do… pic.twitter.com/iAtU42iVe6

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2026

