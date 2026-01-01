Fluminense anuncia renovação com o goleiro Fábio

Fluminense anuncia renovação com o goleiro FábioArqueiro de 45 anos, que tinha vínculo até o fim de 2026, assina até dezembro de 2027; confira algumas marcas
O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (1º/1) a renovação do goleiro Fábio, de 45 anos. O arqueiro, que tinha vínculo até 2026, assinou novo contrato, agora válido até dezembro de 2027.
Esta será, aliás, a sexta temporada de Fábio no gol Tricolor. Contratado em 2022 após deixar o Cruzeiro, o goleiro logo conquistou espaço no Fluzão, tornando-se ídolo. Ele venceu o Carioca de 2023, a Libertadores do mesmo ano e também a Recopa Sul-Americana 2024 com a equipe das Laranjeiras. Atualmente, são 261 partidas com a camisa do Fluminense.
Pelo Flu, alcançou marcas históricas. Afinal, passou a ser o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol, superando o também arqueiro Peter Shilton, que tinha 1.390 atuações na carreira. A marca foi alcançada no dia 20 de agosto de 2025, em jogo contra o América de Cali (COL), pela Sul-Americana.
Além disso, recebeu indicação ao prêmio “The Best”, da Fifa, concorrendo à seleção do ano de 2025. Ele foi um dos destaques do Fluminense na campanha da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Tricolor fez bonito, parando apenas no futuro campeão Chelsea (ING), na semifinal.
Fábio escreveu aqui aquelas histórias que parecem já escritas. Chegou ao Tricolor aos 41 anos, carreira consagrada.
Contra todas as estatísticas, enfileirou partidas, colecionou títulos, bateu recordes e, em 2025, se tornou o atleta de futebol com mais jogos na história do
