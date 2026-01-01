Fluminense anuncia Puma como novo fornecedor; veja camisas

Fluminense anuncia Puma como novo fornecedor; veja camisasTricolor assina por cinco anos com fornecedora, que já divulga os uniformes da temporada 2026 sob a campanha "Bendita Armadura"
O Fluminense anunciou na manhã desta quinta-feira (1º/1) a parceria de cinco anos com a Puma, nova fornecedora de material esportivo da equipe das Laranjeiras. Assim, em comunhão, as partes divulgaram os uniformes “home” e “away” para a temporada 2026.
A campanha, aliás, vem sob o nome de “Bendita Armadura”, com o cantor Filipe Ret fazendo a narração. O acordo, segundo o Fluminense, contempla o fornecimento completo de vestuário, calçados e acessórios masculino e feminino para o futebol e esportes olímpicos. Produtos de treino e viagem completam a linha. A estreia do novo uniforme acontece na segunda-feira (5/1), na Copinha, em partida contra o Água Santa-SP.
O novo presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, celebrou o acordo com o que alcunha de “uma das maiores marcas do mundo”. Para ele, afinal, a expectativa é a melhor possível com a nova parceria.
“É uma honra essa parceria que nos coloca ao lado de uma das maiores marcas do mundo e traduz o excelente trabalho do clube, com resultado nos campos e crescimento de lojas que têm chamado a atenção do mercado. Estamos com uma expectativa muito boa do que virá pela frente com a Puma”, disse o mandatário.
Veja o vídeo de anúncio
Quarta, quinta, sábado ou domingo. Aonde o Flu jogar, esse é o meu ritual sagrado. Agora, o Tricolor é PUMA, e que assim seja. #FLUxPUMA pic.twitter.com/d1J1B8Mrmw
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 1, 2026