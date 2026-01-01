Flamengo inclui Everton Cebolinha em nova oferta milionária por Kaio Jorge

A composição da oferta demonstra a agressividade dos cariocas no negócio. O Flamengo se dispôs a pagar 24 milhões de euros (R$ 155,3 milhões) em quantia fixa, somados à inclusão definitiva do atacante Everton Cebolinha no pacote. Isso porque o clube avalia internamente o passe de Cebolinha em 8 milhões de euros (R$ 51 milhões), o que elevaria o montante total da operação para o patamar dos 32 milhões de euros desejados nesta etapa da negociação. Além disso, o Rubro-Negro incluiu uma cláusula de “mais-valia”, garantindo ao Cruzeiro 10% do lucro em uma eventual venda futura de Kaio Jorge.

O mercado da bola começou o ano de 2026 em temperatura máxima nos bastidores da Gávea e da Toca da Raposa. Decidido a reforçar seu setor ofensivo, o Flamengo formalizou nesta quinta-feira (01) uma nova e complexa investida para tirar o atacante Kaio Jorge do Cruzeiro. A diretoria rubro-negra colocou na mesa uma proposta avaliada globalmente em 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões na cotação atual), utilizando uma engenharia financeira que envolve dinheiro e troca de jogadores para tentar convencer os mineiros.

Essa movimentação ocorre logo após uma negativa inicial. Anteriormente, o Flamengo já havia enviado uma oferta simples de 30 milhões de euros (R$ 186 milhões), que foi prontamente rejeitada pela diretoria celeste. Dessa forma, a inclusão de um ativo técnico como Cebolinha surge como uma cartada para tentar flexibilizar a postura rígida dos mineiros sem desfalcar tanto o caixa rubro-negro.

Cruzeiro faz jogo duro e estipula preço pro Flamengo

Apesar dos valores astronômicos, a missão flamenguista não será fácil. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, adotou uma postura irredutível até o momento e já avisou publicamente quanto custa a liberdade de seu artilheiro. O mandatário estipulou que só aceita vender o jogador por 50 milhões de euros (cerca de R$ 323 milhões), criando um abismo financeiro considerável entre o que foi oferecido e o que é pedido.

Vale lembrar que o investimento feito pelo Cruzeiro para repatriar Kaio Jorge foi bem menor. O atacante custou aos cofres da Raposa cerca de R$ 40 milhões, pagos à Juventus, da Itália. A valorização meteórica do atleta justifica a blindagem feita pelo clube mineiro. Enquanto os clubes duelam nos gabinetes, o jogador aproveita suas férias e ainda não se manifestou sobre o interesse, deixando as tratativas a cargo de seu agente. Assim sendo, a novela promete novos capítulos nos próximos dias.