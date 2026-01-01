Endrick visita instalações do Lyon: “Primeiros passos”

Com objetivo de ter mais minutos e ser visto para ser chamado para a Copa do Mundo, Endrick já pode iniciar sua caminhada em campo no sábado

O Lyon-FRA divulgou, nesta quinta-feira (1), imagens do atacante brasileiro Endrick em visita, pela primeira vez, às instalações do clube francês. Em vídeo publicado no Instagram da agremiação, o jogador de 19 anos falou algumas palavras em francês. Além disso, ele foi apresentado a funcionários de setores administrativos do clube e à comissão técnica, além de ter recebido uma dica valiosa para não usar vestimentas verdes, por ser a cor do rival Saint-Étienne.