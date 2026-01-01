De férias na Bahia, Memphis Depay veste camisa da Seleção, grava clipe e vira atração entre moradores

Durante as férias, o jogador do Corinthians foi provocado por um torcedor do Palmeiras, mas teve boa reação

O atacante Memphis Depay foi destaque nesta terça-feira (31) ao ser visto no Bairro da Passagem, em Itacaré, no litoral da Bahia, vestindo a camisa da seleção brasileira durante a gravação de um videoclipe. Em período de descanso, o jogador do Corinthians tem aproveitado a passagem pela cidade de maneira discreta e próxima da população local.

O holandês tem circulado de moto, visitado pontos turísticos, conhecido o comércio da região e conversado com moradores. A simplicidade e a postura respeitosa do atleta têm chamado a atenção de quem o encontra pelas ruas, revelando um Memphis à vontade, integrado à rotina da cidade e vivendo Itacaré como um verdadeiro morador.

Palmeirense provoca Memphis

Durante suas férias, Memphis visitou uma praia e encontrou, no meio do caminho, um torcedor do Palmeiras. O apaixonado pelo Verdão tentou provocar o jogador corintiano, mas não teve muito sucesso. Isso porque o palmeirense disse, aos risos: “Fala que o Verdão é o maior. O Palmeiras é maior”. Memphis, por sua vez, mostrou o polegar para baixo, reprovando as palavras.

Música depois do título

Atacante do Corinthians, Memphis lançou uma nova música, intitulada “Work A Lot“. A canção foi disponibilizada na madrugada de sexta-feira (26), cinco dias após a conquista do título da Copa do Brasil.

Na letra, o atacante faz reflexões sobre seu momento e estado de espírito. Ele também expressa a euforia pelo troféu conquistado com o Timão. “Ocupado a noite toda porque trabalhamos muito (trabalhamos muito)”, diz o jogador e rapper logo no início da música. Além disso, Depay ressalta, ao longo da canção, a busca por reconhecimento e a imposição de respeito. Ele ainda cita que sua presença silencia críticos e que, com trabalho sério, sustenta sua posição.