Cruzeiro anuncia a contratação do goleiro Matheus Cunha

Arqueiro assina até 2028, deixa o Flamengo após pré-contrato e é a segunda contratação oficial do clube mineiro

Aliás, o acerto com Matheus Cunha já estava encaminhado desde julho, quando o Flamengo foi comunicado sobre a assinatura de um pré-contrato com o clube mineiro. O goleiro tinha contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025 e ficou livre para se apresentar ao Cruzeiro a partir de janeiro. Além disso, a contratação contou com o aval do técnico Leonardo Jardim, que não está mais no clube.

O Cruzeiro confirmou oficialmente a contratação do goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, que firmou vínculo com o clube até dezembro de 2028. O jogador é o segundo reforço anunciado pela Raposa para a próxima temporada, após a chegada do atacante colombiano Neiser Villarreal.

Antes da conclusão do negócio, Matheus Cunha ainda integrou a delegação do Flamengo no Mundial de Clubes, disputado no Catar. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, o clube carioca liberou o jogador para retornar ao Brasil e acompanhar o nascimento de seu primeiro filho. Assim, o goleiro não voltou a ter compromissos oficiais pelo clube carioca antes de finalizar a transferência.

Matheus Cunha até chegar no Cruzeiro

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Matheus Cunha se destacou ainda jovem e acabou negociado com o Flamengo, inicialmente para o time sub-20. A contratação, à época, teve o aval de Rogério Ceni. Aliás, no clube carioca, o goleiro chegou a ganhar espaço no elenco principal e foi titular em parte da passagem do técnico Jorge Sampaoli.

O potencial do jogador também despertou interesse internacional. Em agosto de 2023, o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que sinalizava valores entre 8 e 10 milhões de euros, cifras que giravam entre R$ 42,8 milhões e R$ 53,6 milhões na cotação daquele período.

Agora no Cruzeiro, Matheus Cunha chega para disputar espaço e reforçar o setor defensivo da equipe, que segue se movimentando no mercado em busca de peças para a próxima temporada.