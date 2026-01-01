Coritiba x Ponte Preta, pela Copinha: Onde assistir

Jogo pelo Grupo 14 rola em Patrocínio Paulista. Paranaenses disputam a competição sub-20 com seu time sub-17 / Crédito: Jogada 10

Coritiba e Ponte Preta iniciam a sua campanha no Grupo 14 da Copa São Paulo nesta sexta-feira, 2/1, no Estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista. O jogo será às 11h (de Brasília). Trata-se dos dois favoritos à classificação para a segunda fase. Mas há um detalhe: o Coxa joga a competição com uma equipe sub-17. Os outros dois times são o Real de Roraima e o Meia Noite, o time da cidade anfitriã, que fazem o jogo de abertura às 8h45 (de Brasília).

Onde assistir O canal Xports transmite a partir das 11h (de Brasília). Como chegam Coritiba e Ponte Preta O Coritiba, repetindo o que ocorreu em 2022, optou por enviar à Copinha uma equipe sub-17. Isso porque, paralelamente, o sub-20 será o representante no Campeonato Paranaense. Enquanto isso, o time principal direciona seu foco ao Campeonato Brasileiro, que terá início no fim do mês de janeiro. Mesmo assim, o histórico do Alviverde na principal competição de base do país é relevante. Afinal, as melhores campanhas do clube aconteceram em 2004 e 2012, quando terminou entre as quatro melhores equipes do torneio.

Ponte Preta chega como favorita do grupo Por outro lado, a Ponte Preta chega para este jogo com status de favorita. O principal destaque, nesse sentido, é o treinador Nenê Santana. Ex-zagueiro vitorioso no clube e com passagem pela Seleção Brasileira, ele antes atuava como auxiliar da equipe principal e agora assume o comando do sub-20, que naturalmente desponta como o principal candidato ao primeiro lugar do Grupo 14. Além disso, a Macaca faz a sua 45ª participação na Copinha. Ao longo da história, foi campeã em 1981 e 1982 e, além dessas conquistas, terminou com o vice-campeonato em outras cinco oportunidades: 1975, 1977, 1986, 1995 e 1998. Mais recentemente, em 2025, acabou sendo eliminada na terceira fase, pelo Botafogo, do Rio de Janeiro. Regulamento da Copinha 2026 A Copinha 2026 conta com sete fases. Inicialmente, a competição começa com a fase de grupos, que terá início neste 2 de janeiro e seguirá até o dia 11. Ao todo, 128 equipes estarão divididas em 32 grupos, cada um com quatro times.

Dessa forma, os clubes se enfrentam em turno único dentro do grupo. Na sequência, avançam para a segunda fase os dois primeiros colocados. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata, até, por fim, a grande final, marcada para o dia 25. Jogos da Copinha deste 2/1 Meia Noite SAF x Real de Roraima – 8h45 (de Brasília)

Coritiba x Ponte Preta -11h

Votuporanguense x Galvez-AC- 15h45

Miirassol x Forte-ES- 16h15

Grêmio x Falcon-SE – 18h

