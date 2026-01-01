Corinthians perde R$ 2,9 milhões e repassa renda de evento gospel à Caixa

O Corinthians terá de repassar à Caixa Econômica Federal os R$ 2,9 milhões recebidos pelo aluguel da Neo Química Arena. O valor é proveniente do evento gospel “Vira Brasil 2026”, realizado pela Igreja Batista da Lagoinha, na virada do ano. O repasse ocorrerá por causa de uma dívida do clube paulista com o banco estatal, referente ao financiamento da construção do estádio. A informação divulgada inicialmente pelo jornalista Fábio Lázaro.

O contrato entre Corinthians e Caixa prevê mecanismos legais que vinculam receitas geradas pelo aluguel do estádio, por exemplo, ao pagamento de contas atrasadas. Dessa forma, o Timão não pode utilizar as receitas obtidas enquanto a dívida não for quitada ou enquanto não houver uma renegociação formal.

A dívida do Corinthians pela Neo Química Arena gira em torno de R$ 700 milhões. O saldo devedor em atraso fez com que grande parte das receitas ficasse vinculada à Caixa, por meio de cessão fiduciária e outros mecanismos de garantia previstos em contrato.

Corinthians e Caixa já se sentaram à mesa de negociação em algumas oportunidades para discutir opções de renegociação ou quitação do contrato. Entre as alternativas avaliadas, estiveram a venda de parte do estádio, o uso de precatórios ou propostas com novas modalidades de pagamento. Contudo, nenhuma delas resultou em um acordo definitivo.

Corinthians já sabe onde será a Supercopa do Brasil

A Supercopa do Brasil de 2026, disputada entre Flamengo e Corinthians, acontecerá no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, o estádio receberá a decisão pela quarta vez. Por coincidência, o Flamengo esteve presente em todas as edições.