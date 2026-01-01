Confira o calendário do futebol do Brasil em 2026

Jogada10 apresenta as datas das competições neste ano que acaba de começar. Grandes competições, incluindo a Copa do Mundo. Vem o hexa aí!

Por lá, o público acompanhou 16 minutos de fogos, shows de drones e, além disso, grandes apresentações de nomes como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, entre outros.

O ano de 2026 começou, como era de se esperar, em clima de grande festa por todo o país, com destaque para eventos realizados em todas as capitais. No entanto, a maior celebração, como manda a tradição, aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, agora no Guinnes como a dona da maior festa de virada de ano.

Passado, portanto, o feriadão de 1º de janeiro, é hora de virar a chave. A partir daí, a bola volta a rolar e uma nova temporada do futebol brasileiro começa oficialmente.

E, como acontece há cinco décadas, quem dá o pontapé inicial é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, mais uma vez, abre o calendário esportivo nacional, com jogos já a partir deste dia 2 de janeiro.

Já em relação ao futebol profissional, na sequência, entram em cena os Campeonatos Estaduais, que começam no dia 11. Assim, entre festa, tradição e bola rolando, o esporte volta a ocupar seu espaço no dia a dia do torcedor brasileiro.

Confira as datas do futebol brasileiro em 2026

Estaduais – 11 de janeiro a 8 de março.



Supercopa do Brasil – 1º de fevereiro.



Copas



Nordeste – 25 de março a 7 de junho.



Verde – 25 de março a 7 de junho.



Sul-Sudeste – 25 de março a 7 de junho.



Copa do Brasil – 18 de fevereiro a 6 de dezembro.



Brasileirão – 28 de janeiro a 2 de dezembro.



Brasileiro da Série B – 21 de março a 28 de novembro.



Série C do Brasileiro – 5 de abril a 25 de outubro.



Série D do Brasileiro – 5 de abril a 13 de setembro.

Competições internacionais

Libertadores – 18 de fevereiro a 28 de novembro.



Sul-Americana – 8 de abril a 21 de novembro.



Recopa Sul-Americana – 18 e 25 de fevereiro.



Copa do Mundo – 11 de junho a 19 de julho.



Copa Intercontinental – 9 a 16 de dezembro.



Janelas de transferências – 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro.

