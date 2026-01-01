Confira o calendário do futebol do Brasil em 2026

Confira o calendário do futebol do Brasil em 2026Jogada10 apresenta as datas das competições neste ano que acaba de começar. Grandes competições, incluindo a Copa do Mundo. Vem o hexa aí!
O ano de 2026 começou, como era de se esperar, em clima de grande festa por todo o país, com destaque para eventos realizados em todas as capitais. No entanto, a maior celebração, como manda a tradição, aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, agora no Guinnes como a dona da maior festa de virada de ano.
Por lá, o público acompanhou 16 minutos de fogos, shows de drones e, além disso, grandes apresentações de nomes como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, entre outros.
Passado, portanto, o feriadão de 1º de janeiro, é hora de virar a chave. A partir daí, a bola volta a rolar e uma nova temporada do futebol brasileiro começa oficialmente.
E, como acontece há cinco décadas, quem dá o pontapé inicial é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, mais uma vez, abre o calendário esportivo nacional, com jogos já a partir deste dia 2 de janeiro.
Já em relação ao futebol profissional, na sequência, entram em cena os Campeonatos Estaduais, que começam no dia 11. Assim, entre festa, tradição e bola rolando, o esporte volta a ocupar seu espaço no dia a dia do torcedor brasileiro.
Confira as datas do futebol brasileiro em 2026
- Estaduais – 11 de janeiro a 8 de março.
- Supercopa do Brasil – 1º de fevereiro.
Copas
- Nordeste – 25 de março a 7 de junho.
- Verde – 25 de março a 7 de junho.
- Sul-Sudeste – 25 de março a 7 de junho.
- Copa do Brasil – 18 de fevereiro a 6 de dezembro.
- Brasileirão – 28 de janeiro a 2 de dezembro.
- Brasileiro da Série B – 21 de março a 28 de novembro.
- Série C do Brasileiro – 5 de abril a 25 de outubro.
- Série D do Brasileiro – 5 de abril a 13 de setembro.
Competições internacionais
- Libertadores – 18 de fevereiro a 28 de novembro.
- Sul-Americana – 8 de abril a 21 de novembro.
- Recopa Sul-Americana – 18 e 25 de fevereiro.
- Copa do Mundo – 11 de junho a 19 de julho.
- Copa Intercontinental – 9 a 16 de dezembro.
- Janelas de transferências – 5 de janeiro a 3 de março; e 20 de julho a 11 de setembro.
